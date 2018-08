Robotterne kommer ikke og invaderer dit hjem alligevel

De er her skam, robotterne, og LGs CLOi her på billedet er også sød at se på, når den hjælper med at finde vej i lufthavnen eller hjælper med at slæbe indkøbsvarerne. Men robotterne er designet til at udføre helt bestemte opgaver - og det er ikke i køkkenet og bryggerset, at det sker. Foto: Tobias Schwarz, AFP/Scanpix

Foto: TOBIAS SCHWARZ