Priskrigen tager til: Telenor angriber TDC på bredbåndsfronten

Telenor kaster sig nu for alvor ud i kampen om de danske bredbåndskunder efter at have fået et tillidsklap på skuldrene af de norske ejere, der netop har opskrevet værdien af det danske selskab med næsten en milliard kroner.

»Telenor melder sig kampklar til at levere bredbånd til de danske husstande. Vi har været en smule ude af markedet i en tid men melder os nu ind igen og har derfor lige skullet starte knallerten op. Vi er ikke kun et mobilselskab men også et fastnetselskab med fantastisk gode bredbåndsprodukter på hylden,« fastslår Jesper Hansen, administrerende direktør for Telenor, der er Danmarks næststørste teleselskab, over for Berlingske.

Luk faktaboks Udvid faktaboks Sådan går det telegiganterne Danmarks fire største teleselskaber er i rækkefølge TDC, Telenor, Telia og »3«. De står bag de tre landsdækkende mobilnet - Telenor og Telia er sammen om deres. TDC er Danmarks største på alle fire områder: mobiltelefoni, fastnettelefoni, internetforbindelser og TV.

Sådan er oktober-december gået (tallene i parentes er fra 4. kvartal 2017, ændring i kundetallene dog sammenlignet med 3. kvartal 2017): »3« Omsætning: 756 mio. DKK (783 mio. DKK)

Driftsresultat/EBITDA: -239 mio. DKK (185 mio. DKK) på grund af momslussing på 418 mio. kr. til Skat

Mobilkunder: 1.311.000 (+10.000)

Gennemsnitligt månedforbrug pr. mobilkunde: (ikke oplyst) Telia Omsætning: 817 mio. DKK (842 mio. DKK)

Driftsresultat/EBITDA: 161 mio. DKK (153 mio. DKK)

Mobilkunder: 1.479.000 (-4.000)

Gennemsnitsligt månedsforbrug pr. mobilkunde: 133 DKK (125 DKK)

Fastnetkunder: 90.000 (-4.000)

Bredbåndskunder: 114.000 (-7.000)

TV-kunder: 31.000 (-1.000) Telenor Omsætning: 1.380 mio. NOK (1.309 mio. NOK)

Driftsresultat/EBITDA: 123 mio. NOK (117 mio. NOK)

Mobilkunder: 1.827.000 (+1.000)

Gennemsnitligt månedsforbrug pr. mobilkunde: 115 DKK (118 DKK)

Fastnetkunder: 64.000 (-1.000)

Bredbåndskunder: 138.000 (-3.000) TDC

kommer med regnskab 2. februar. Th.

Fat i husstandene og familierne

Udmeldingen kommer på et tidspunkt, hvor det lille bredbåndsselskab Hiper markedsfører sig intenst med lave priser, mens også elselskabernes Waoo for alvor rykker ind i København for at presse især TDC.

»Konkurrencen er stadig hård på mobilmarkedet. Det er den også på bredbåndsmarkedet, og den præmis må vi leve med. Mine forventninger til fastnetforretningen er, at den begynder at sætte af i 2018. Vi har ikke haft et konkurrencedygtigt produkt i 2016 og 2017, men i efteråret 2017 var vi klar med et bredere produkttilbud på bredbånd over både kabel-TV, fiber- og fastnettet, og det, forventer vi, vil styrke vores position. Vi har været lidt for anonyme her. Nu skal vi styrke positionen over for de danske husstande og familier,« siger Jesper Hansen.

Hans optimisme bunder i, at Telenor har »relativt mange privatkunder på mobil«, nemlig lige nu 1.827.000, og »færre fastnetkunder«. Telenors egne undersøgelser blandt mobilkunderne viser, at de vil være interesseret i at købe den rigtige kombination af mobil- og bredbåndsabonnement.

»Hvis jeg blot begynder at kunne sælge mere til de mobilkunder, vi allerede har, skal der ikke så meget til, før det begynder at gå frem. Styrken er, at vi så ikke skal lave nye kontrakter fra bunden. Jeg forventer, at en hel del af vores nuværende kunder fristes,« siger han uden hverken at be- eller afkræfte, at kampen også kommer til at stå om priserne.

Telenor er blevet en milliard kroner mere værd

Rygdækningen er der derimod. Telenor-koncernen, som den norske stat ejer 54 procent af, opskrev med regnskabet onsdag morgen værdien af sit danske selskab med næsten en milliard kroner - to år, efter at Telenor i Danmark blev nedskrevet med mere end det dobbelte oven på EUs afvisning af en fusion med konkurrenten Telia i Danmark.

»Det var et forlist ægteskab, som vi havde brugt ni måneder på. Vi lagde en plan for at skabe et nyt og stærkere Telenor, og ejerne tog en nedskrivning. Nu - to år efter - har vi leveret efter planen, og ejerne opskriver værdien. For mig er det et tegn på optimisme, og det skaber stolthed. Det betyder rigtigt meget for mine medarbejdere, at ejeren viser den tillid, fordi man er tilfreds med, hvad vi har leveret, så internt er det en rigtigt god dag,« understreger Jesper Hansen.

Konkurrenten Telias koncernchef, Johan Dennelind, sagde ved regnskabsfremlæggelsen 26. januar, at Telias danske forretning fortsat er et problem, som der endnu ikke er fundet en løsning på. Telia har tidligere bekræftet at have set på at købe TDC og sælge sin egen danske forretning fra, f.eks. til »3«, men prisen for TDC og risikoen ved et køb var for høj. Telenors topchef, Sigve Brekke, afviste omvendt forleden over for nyhedsbureauet Reuters, at der generelt stod opkøb på hans liste.

Jesper Hansen vil ikke forholde sig til spekulationerne.

»Jeg har fået en konkret opgave med at bygge et nyt og stærkt Telenor, og det, mener jeg, har jeg leveret indtil nu, så det har man bedt mig om at fortsætte med. Jeg blander mig ikke i, hvilke konsolideringsteorier - internt og eksternt - der kommer frem. Min opgave er at fortsætte udviklingen med at forbedre indtjeningen ved at blive mere effektiv - og over tid betyder det også færre arbejdspladser - og finde lommer at tjene nye penge på, og her er der forventninger til fastnetforretningen. Samtidig er det magtpåliggende, at vi bliver i stand til at levere endnu bedre kundeoplevelser,« siger han og glæder sig over øget kundetilfredshed oven på to år, hvor næsten alle IT-systemer internt i telekoncernen er blevet skiftet ud for at forenkle forretningen og øge mulighederne for digital selvbetjening.