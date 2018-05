Politisk stramning lurer efter Netcompanys skattegevinst

Et politisk flertal vil nu undersøge, om der er behov for at skærpe skattereglerne for danske virksomheder, efter at Netcompany scorede en skattegevinst på 68 mio. kr. i forbindelse med et virksomhedsopkøb.

»Det skal ikke være sådan, at man kan købe sig ind og få et underskud fra et andet selskab, som man så kan bruge til skattespekulation. Det er ikke rimeligt. Derfor må vi undersøge, om reglerne er gode nok, som de er i dag, eller om der skal sættes ekstra værnsregler op,« siger Dennis Flydtkjær, skatteordfører i Dansk Folkeparti, til Jyllands-Posten.

Og det er ikke kun Dansk Folkeparti, der er med på den vogn. Både Socialdemokratiet, SF, Enhedslisten og Alternativet mener ikke, at skattereglerne skal kunne bruges på den måde - også selvom Netcompanys skattegevinst var fuldt ud lovlig. Skatteordførerne fra de fem partier beder nu skatteminister Karsten Lauritzen undersøge, om der er behov for at stramme op på reglerne.

Tilbage i 2012 købte det danske it-selskab Netcompany en del af konkurrenten Tietos danske aktiviteter og overtog i samme forbindelse 37 af Tietos ca. 175 medarbejdere til en pris på 21 mio. kr. Tieto havde i årene forinden haft store underskud, som Netcompany kunne udnytte til at spare omkring 68 mio. kr. i skat. Det viser Jyllands-Postens gennemgang.

Netcompanys medstifter og topchef, André Rogaczewski, gør det klart over for avisen, at der ikke har været tale om en skattemanøvre.

»Vi købte Tieto, fordi vi så et stort potentiale i at forbedre en vital del af samfundets digitale infrastruktur, og 37 medarbejdere vi overtog er i dag blevet til 108,« siger han til Jyllands-Posten.