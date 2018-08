Playstation og Xbox går sammen om bedre spiloplevelser

De to største spillere og konkurrenter på konsolspil, Sony og Microsoft, går sammen for at sikre, at spillene står bedre og klarere på skærmen, når man spiller på sin Playstation eller Xbox.

Japanske Sony og amerikanske Microsoft er gået ind i en nystiftet gruppe, som skal sætte den tekniske fællesnævner for, at alle spil vises på bedste vis på den nye HDR-skærmteknologi på tværs af alt udstyr og alle typer af skærme.

HDR (High dynamic range) er en billedforbedringsteknologi, som får fotos og film til at fremstå mere farveægte og skarpere i kontrasterne. Dermed presses kvaliteten på ultra-HD-fladskærmsfjernsynene yderligere i vejret, hvilket navnlig har betydning, når man spiller, så hele spiluniverset fremstår klarere og dermed virker mere livagtigt, og så alle spillere i et racerløb tydeligt kan se, om tunnellen forude drejer mod højre eller venstre.

Kun Nintendo er ikke med

Med i gruppen HDR Gaming Interest Group er også de fleste store TV-producenter - Philips, LG, Panasonic, Samsung og Sony - samt et utal af spilproducenter, heriblandt de store Activision, Electronic Arts, Ubisoft og danske Unity. Kun Nintendo, som står bag Wii- og Switch-konsollerne, er ikke med men har omvendt heller ikke gjort sit udstyr og sine spil klar til HDR.

Initiativet kommer efter mange meldinger om, hvordan HDR-teknologien faktisk har gjort spillene dårligere at se på på bestemte fladskærme. Da gode oplevelser fremmer både salget af spillekonsoller, spil og fladskærmsfjernsyn, er der en gensidig interesse for at sørge for, at oplevelsen bliver så god og ubesværet som muligt.

Sony er den førende på konsolspilfronten og har til dato solgt 82 millioner Playstation 4, den nyeste i rækken, selv om den kom på markedet i 2013.

Microsoft er nummer to med sin Xbox, mens Nintendo indtager tredjepladsen med en stadig bedre score, fordi den nytænkte Switch-konsol er blevet meget populær. Ifølge analyseportalen VGChartz er der solgt 38,3 millioner Xbox One, som kom i november 2013, og 19,1 millioner Switch, som Nintendo sendte ud i marts 2017.