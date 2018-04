PC-salget vokser i Europa

PC-salget fortsætter med at falde på verdensplan, som det nu har gjort 14 kvartaler i træk, men i Europa stiger salget faktisk.

I januar-marts blev der globalt solgt 1,4 procent færre stationære og bærbare PCer, end der blev i samme tidsrum for et år siden. I alt blev 61,7 millioner PCer langet over disken, viser nye tal fra analysehuset Gartner, der følger teknologimarkederne tæt, men i Europa voksede PC-salget med 1,7 procent til 18,6 millioner styk - især båret af, at mange virksomheder har skiftet til Microsofts nyeste styresystem, Windows 10.

I Asien og Stillehavsområdet faldt salget mest, nemlig med 3,9 procent. Det største enkeltfald skete i Kina, som er et af verdens største markeder, og hvor salget gik 5,7 procent tilbage. I USA blev der solgt 2,9 procent færre PCer.

Den amerikanske teknologiproducent HP har styrket sin position som verdens bedst sælgende PC-mærke og sidder nu på 20,8 procent af verdensmarkedet mod 20,0 procent for et år siden. HP har satset hårdt i især Europa, hvor fremgangen i salget af både stationære og bærbare PCer er tocifret. HP overhalede for et års tid siden kinesiske Lenovo, som nu sidder på 20,0 procent af verdensmarkedet efter en lille fremgang på 0,3 procentpoint. I Europa har Lenovo dog øget salget med seks procent.

Nummer tre er amerikanske Dell med en markedsandel på 16 procent, mens Apple med 6,9 procent indtager fjerdepladsen og taiwanske Asus med 6,3 procent femtepladsen.