Panasonic vil flytte europæisk hovedkvarter på grund af brexit-bekymringer

Panasonic, som blandt andet producerer fjernsyn, planlægger at flytte sit europæiske hovedkvarter væk fra London på grund af brexit og i stedet rykke det til den hollandske hovedstad Amsterdam.

Det skriver Bloomberg News.

Elektronikproducenten har gået og planlagt flytningen de seneste 15 måneder, og den potentielle flytning kommer i kølvandet på en bekymring om, at der fortsat ikke er nogen konkret aftale på bordet mellem Storbritannien og EU.

I 2016 proklamerede Storbritannien, at det ville sænke sin selskabsskat gradvist for at lokke store multinationale virksomheder til.

Panasonics europæiske formand, Laurent Abadie, siger til den japanske avis Nikkei ifølge Bloomberg, at hun er bekymret over, at Japan kan behandle Storbritannien som et skatteparadis, og det er blandt andet det, som ligger til grund for udflytningen.

I Panasonics tilfælde kan det altså stå til at få en større skatteregning hjemme i Japan, hvis det bliver i Storbritannien, skriver BBC.

Ifølge BBC har flere store japanske virksomheder allerede forladt Storbritannien af samme årsag.

Der vil være tale om, at det er finansielle ansatte og revisionsmedarbejdere, der vil blive flyttet, mens investorrelaterede medarbejdere fortsat vil blive i Storbritannien.

/ritzau/FINANS