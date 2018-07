Over 3.000 fupbutikker på nettet lukket på et halvt år

Flere end 3.000 formodede fupbutikker med danske internetadresser er blevet lukket på et halvt år.

Det er resultatet af en skærpelse af kravet om at identificere sig, når man bruger netadresser på .dk, som blev indført i november 2017. Dansk Internetforum (DIFO), som ejer DK-Hostmaster, der bestyrer alle danske internetadresser, valgte at stille strengere krav om identifikation for at komme snyd på nettet til livs.

NemID, tak

Tilsyneladende har det virket.

»DIFO har med en skærpet identitetskontrol af danske og udenlandske kunder formået at lukke domænenavnet bag mere end 3.000 formodede fupbutikker siden november 2017, hvilket har betydet, at bagmændene ikke kunne fortsætte deres lyssky forretning. Det er DIFOs opgave at sørge for, at den danske del af internettet er så sikker som mulig, og at man kan have tillid til indholdet på danske sider,« siger Jakob Truelsen, administrerende direktør i DIFO.

Alle, der ejer en .dk-netadresse, skal nu identificere sig med NemID, hvis de er danskere, mens alle udenlandske kunder vurderes ud fra en risikobetragtning. Hvis man ikke kan eller vil tilkendegive sin identitet, bliver netadressen lukket.

Der var 12. juli registreret i alt 1.326.476 internetadresser med .dk som efternavn. Det koster 50 kroner om året at have retten til en internetadresse. Dertil kommer så et abonnement hos en internetudbyder, hvis man vil gøre internetadressen aktiv.

Én fupbutik er en for meget

I 2016 beslaglagde politiet gennem DK-Hostmaster 700 internetadresser, også kaldet domænenavne. I 2017 steg tallet til 1.025, og DK-Hostmaster havde forventet at ville nå 3.600 beslaglæggelser i 2018. Ved en optælling 22. marts var reelt 799 netadresser blevet spærret.

Indsatsen mod fupforetagender på nettet glæder organisationen e-mærket, hvis mærke skal vise, at netbutikken, man handler i, overholder en lang række handelskrav.

»Én fupbutik er en for meget, men med det nuværende niveau må .dk-zonen formodes at være en af de sikreste i verden for forbrugerne,« konstaterer administerende direktør Jesper Arp-Hansen fra e-mærket.

Også andre steder på nettet ryddes der op. Twitter, som er Donald Trumps yndlingskommunikationskanal, oplyste tidligere på ugen, at man har lukket eller spærret 70 millioner falske konti - en femtedel af samtlige Twitter-brugere.

Dertil er Facebook i gang med en selvransagelse og oprydning oven på flere dataskandaler, hvor Facebook-brugeres data er endt i forkerte hænder.