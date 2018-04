Nyt design i Gmail på vej

Google ventes inden for nogle uger at opdatere designet på sin e-mailtjeneste Gmail med flere nye funktioner. Arkivfoto. Baz Ratner, Reuters/Scanpix

En af verdens mest udbredte e-mailprogrammer, Googles Gmail, får snart opdateret designet og giver mulighed for f.eks. at have kalenderen eller huskelisten fast placeret i en spalte ved siden af alle beskederne.

Netmedierne The Verge og Tech Crunch har set det nye design, som Google endnu ikke selv har sagt noget om og dermed heller ikke sat en dato for udrulning til alle på, men ifølge de to medier skulle det ske inden for nogle uger.

Udsæt beskederne - så kommer de tilbage senere

Gmail får en slumrefunktion, hvor man - måske for at mindske stressniveauet - kan vælge at udsætte mails fra indbakken. Det betyder, at de midlertidigt bliver fjernet men dukker op igen efter det tidsrum, som man har valgt.

Til højre på skærmen kan man få vist sin kalender, en notetagningsfunktion eller sin huskeliste, så man ikke skal skifte vindue eller faneblad, når man vil bruge dem, men kan betjene dem, samtidig med at man bruger selve Gmail.

Det generelle design har også fået en ansigtsløftning, så det ikke fremstår helt så tungt, og der vil være indbygget mulighed for at bruge en række forskrevne standardtekster, hvis man vil sende et hurtigt svar, ganske som mange kender det fra Gmail på mobiltelefoner.

Inspireration fra Inbox

Gmail er en af verdens mest brugte e-mailprogrammer og er - som led i Googles forretningsplan - gratis for at få så mange som muligt med om bord, så Google bedre kan sælge målrettede annoncer. Selve programmet og designet har dog længe fremstået noget gammeldags i forhold til konkurrerende programmer.

De fleste af de nye designtiltag er taget fra Googles egen Inbox-tjeneste, som er tre år gammel og var tænkt som en måde at eksperimentere med mere avanceret e-mailbehandling på.

Gmail selv blev åbnet i april 2004.