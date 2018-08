Ny hjælp på dansk mod frygtet computervirus

Der er nu hjælp på dansk til dem, der bliver ramt af de seneste års mest frygtede form for computervirus, som låser alle ens filer og derefter kræver løsepenge for at få koden til at låse dem op igen.

Det to år gamle netsted www.nomoreransom.org, som politi og IT-sikkerhedsfirmaer i fællesskab står bag, er nemlig nu også på dansk. Dermed bliver det lettere at forstå, hvad man har af muligheder, og hvad man skal gøre, hvis man er så uheldig at blive ramt, sådan som bl.a. den danske rederigigant Mærsk blev det.

»Hvis du bliver ramt, vil gerningsmændene opkræve løsepenge for at låse dine systemer og filer op igen. Betal ikke gerningsmændene, da du ikke kan være sikker på, at de låser filer og systemer op igen,« lyder rådet fra Rigspolitiets center for cyberkriminalitet, Nationalt Cybercrimecenter (NC3).

Husk at tage sikkerhedskopi - også af telefonen

No More Ransom (Ikke flere løsepenge) blev åbnet i august 2016 for at bekæmpe kriminelle. På netstedet offentliggør politiet og IT-sikkerhedsfirmaerne de adgangskoder, som det lykkes dem at knække, således at man kan låse sine filer op uden at skulle betale.

Man kan også blive klogere på, hvordan denne særlige type af computervira fungerer, og hvordan man kan beskytte sig bedst muligt. Allervigtigst er det jævnligt at tage en sikkerhedskopi - en backup - af alle sine data, både på computeren og mobiltelefonen. I mange tilfælde er det nemlig fortsat den eneste måde at få sine data tilbage på.

Det er det europæiske politisamarbejde Europol, det hollandske politi og de to IT-sikkerhedsfirmaer Kaspersky Lab og McAfee, som i fællesskab driver www.nomoresansom.org.