Ny »fingernegl« skal bringe Huawei til tops i Androids superliga

Kort efter at den kinesiske mobilgigant Huawei overhalede Apple og nu er verdens næststørste smartphoneproducent efter Samsung, afslører selskabet på Europas største forbrugerelektronikmesse, IFA, i Berlin i disse dage en ny superchip, som skal sikre en topplads i Android-verdenens superliga.

Kirin 980-chippen skal være fast bestanddel af Huaweis kommende toptelefoner og levere den kunstige intelligens, som moderne smartphones skal bruge til at lære sine ejeres vaner at kende, så de automatisk tilpasser sig og nærmest ved, hvad man vil foretage sig, inden man selv tænker tanken.

Ifølge Huawei selv er der tale om verdens mest kraftfulde og intelligente chip. Den er i stand til at genkende op til 4.600 billeder i minutter men fylder alligevel kun en kvadratcentimeter, svarende til en fingernegl. Den konkurrerende Snapdragon 945-chip kan klare at identificere 2.371 billeder i minuttet, mens Apples A11 kun klarer 1.458.

Luk faktaboks Udvid faktaboks Europas største elektronikmesse IFA (Internationale Funkausstellung) er Europas største forbrugerelektronikmesse og finder sted i Berlin 31. august-5. september. 1.814 udstillere fylder det i alt 161.200 kvadratmeter store messeområde i Messegelände Berlin, som sidste år havde omkring 250.000 besøgende.

2018 vil ifølge IFA byde på lanceringen af det største antal nye produkter til dato.

Der ventes i 2018 solgt forbrugerelektronik på verdensplan for 854 milliarder euro svarende til 6.368 milliarder danske kroner. Det er en procent mere end sidste år, anslår analysefirmaet GfK.

IFA indgik i juli kontrakt om at fortsætte i Berlin frem til foreløbigt 2023. I 2024 fejrer elektronikmessen 100-års jubilæum.

En fingernegl med kæmpe kræfter

6,9 milliarder transistorer - eller mini-regnemaskiner - kan sidde på den lille plads, og Kirin 980 er 20 procent hurtigere og har 40 procent bedre ydeevne end Huaweis topchip fra efteråret 2017, Kirin 970. Det har også stor betydning for, at selv tunge spil kører uden forsinkelse på telefonen, ligesom det muliggør mere avanceret kamerateknik i takt med, at mobilkameraet bliver det primære kamera for stadig flere. En af mulighederne er at kunne fjerne elementer fra et billede, uden at det slækker på detaljegraden. En anden er at kunne genkende og »fange« ting og personer i bevægelse.

Desuden vil chippen gøre Huaweis kommende Mate- og Honor-telefoner, som ventes udstyret med Kirin 980, langt hurtigere på det mobile Internet.

De fleste mobiltelefoner med Googles mobilsoftware Android kommer med regnechips fra den amerikanske producent Qualcomm, nemlig Snapdragon-chippene. Kirin-chippen bliver produceret af TSMC på Taiwan.

Omkring 85 procent af alle nyproducerede smartphones fødes med Android som styresystem, hvor cirka 12 procent er Apple-iPhones med iOS som styresystem.

Der blev i april-juni på verdensplan solgt 324 millioner smartphones - 1,8 procent færre end for et år siden, hvor tallet var 348,2 millioner.

