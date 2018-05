Ny datalov koster virksomheder flere milliarder

(ARKIVFOTO) En ny medlemsundersøgelse blandt 415 virksomheder fra Dansk Erhverv viser, at en gennemsnitlig virksomhed har brugt 38.772 kr. alene på forberedelsen af den nye datalov.

Det skriver Børsen.

Direktør for det digitale bureau Twins Solutions, Jesper Andersen, havde egentlig ikke tænkt, at EU's nye persondatalov, GDPR, ville få den helt store betydning for hans firma.

»Vi har aldrig rigtig tænkt os selv som databehandlere. Vi har nærmere tænkt, at det var sådan nogen som KMD eller CSC,« siger direktøren, som blandt andet har Arbejdernes Landsbank og Fleggaard som kunder, til Børsen.

Efter at have nærstuderet forordningen som træder i kraft den 25. maj, har Jesper Andersen altså måtte iværksætte en række nye tiltag, da Twins Soultions via sin produktion af hjemmesider har adgang til enkelte kunders produktionsmiljø.

Firmaet bruger, hvad der svarer til en årlig deltidsstilling på GDRP, og bureauet er langtfra de eneste, der har oplevet GDRP som en fordyrelse af deres forretning.

En ny medlemsundersøgelse blandt 415 virksomheder fra Dansk Erhverv viser nemlig, at en gennemsnitlig virksomhed har brugt 38.772 kr. alene på forberedelsen af den nye datalov. Ud fra det tal anslås de samlede omkostninger for danske virksomheder til 8,1 mia. kr.

»Det er et voldsomt højt tal. Nu har jeg arbejdet med byrder på erhvervslivet i mange år efterhånden, og ud over nye skatter har jeg aldrig oplevet så stor en byrde,« siger underdirektør i Dansk Erhverv Geert Laier Christensen til Børsen.

/ritzau/FINANS