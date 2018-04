Nu rykker NemID ind på mobilen

Otte år, efter at de første papkort med NemID-koder blev sendt ud, kommer der nu i slutningen af maj en mobilapp med koderne.

Flere end 97 procent af danskerne har i dag en NemID. De kan nu - ud over papkortet - bruge den nye mobilapp, som man går ind i med en fircifret kode, ligesom rigtigt mange er vant til fra MobilePay. Når man er inde, skal man bare swipe - eller svippe - til højre i stedet for at skulle indtaste den NemID-nøgle, som man plejer at gøre.

Papkortet fortsætter samtidig, hvis man vil

»Det bliver endnu nemmere nu. Jeg har selv pilottestet appen, og den fungerer rigtigt godt. Det er bare lidt enklere, når man ikke behøver at finde nøglekortet frem men kan bruge mobilen. Appen er en ekstra mulighed til dem, der synes, at det er smartere at have på mobiltelefonen. Det er altså et tilbud, for man kan også beholde nøglekortet. Og til dem, der hverken er til papkort eller app, er der stadig samme hjælp, som de plejer at få,« siger Rikke Hougaard Zeberg, direktør i Digitaliseringsstyrelsen, som har ansvaret for NemID og sorterer under Finansministeriet.

Hun understreger, at der er stillet store krav til brugervenlighed, teknik og »ikke mindst sikkerheden, som skal være helt i top«.

NemID-appen kan bruges på selve telefonen, hvis man f.eks. er i sin netbank. Når man fra sin tablet eller PC skal bruge sin NemID og logger på netbanken, får man på mobiltelefonen besked om, at en godkendelse afventes. På mobiltelefonen åbner man så sin NemID-app med sin fircifrede kode og swiper mod højre. Så er den aktuelle NemID-kode sendt afsted, og man kommer ind på sin netbank.

Bankernes organisation, Finans Danmark (som tidligere hed Finansrådet), glæder sig også over den nye app. Ifølge administrerende direktør Ulrik Nødgaard har blandt andre Ældresagen, De Danske Handicaporganisationer og Dansk Blindesamfund været med i udviklingen af den for at sikre, at alle kan bruge den. Og så snart appen er tilgængelig sidst i maj, vil en større informationskampagne gå i gang, blandt andet på landets biblioteker.

NemID-appen kan installeres på op til tre enheder (telefoner og tablets). Når man første gang installerer NemID-appen, skal man bruge sit nøglepapkort for at blive godkendt. Efter at man første gang har tastet NemID-nøglen ind, går der en time, hvorefter man skal en ny NemID-nøgle ind af sikkerhedsgrunde, før man er godkendt. Man skal selv aktivt slå til, at appen må sende beskeder til telefonen, så man bliver gjort opmærksom på, at en godkendelse afventer. Man vælger selv sin fircifrede PIN-kode til NemID-appen. Har man en telefon, der tillader brug af ansigtsgodkendelse eller fingeraftryk, vil man også kunne bruge det, når NemID-appen startes.

MitID sender NemID på pension

Opgaven på den nye MitID, som skal erstatte NemID, er i øjeblikket i udbud. Kontrakten er på omkring 900 millioner kroner for at udvikle det nye MitID. Den, der vinder udbuddet, får samtidig kontrakt på at stå for driften i ti år med mulighed for to års forlængelse.

De tre tilbageværende bydere på opgaven har afleveret deres endelige tilbud 6. april Det er CSC Danmark (i samarbejde med Entreprise Services Belgium BVBA og Worldline France), Gemalto Danmark (i samarbejde med Gemalto AB, Gemalto Oy, Gemalto Middle East, Gemalto Inc. og danske NNIT) samt Nets DanID (i samarbejde med Nets Danmark). Kontrakten på det nye MitID skal underskrives til februar 2019.

For 14 dage siden rundede NemID fem millioner brugere, som i 2017 brugte NemID i alt 764 millioner gange. 700 virksomheder og organisationer tilbyder, at man kan bruge NemID, der er den digitale adgangsnøgle til blandt andet netbanken og mange offentlige selvbetjeningstilbud. NemID administreres i øjeblikket DanID, der ejes af Nets, som også står for dankortet men for nogle år siden blev købt af en amerikansk kapitalfond.

NemID blev taget i brug i 2010. Ideen var, at man i stedet for et væld af koder, der skal huskes, har én fælles adgang til offentlig selvbetjening, til netbanken og en række private tjenester - og vel at mærke en adgang, som er sikret mod hackerangreb. Det sker i form af det noget gammeldags papkort med engangskoder, men som betyder, at en hacker ikke vil have gavn af at have stjålet brugernavnet og det hemmelige kodeord. Man skal nemlig også have papkortet for at kunne vide, hvilken engangskode derfra der skal bruges lige nu. Løsningen kaldes i fagjargonen for tofaktorgodkendelse, fordi den både kræver et normalt kodeord og et ekstra.

Dermed kan NemID bruges som elektronisk underskrift, så man f.eks. kan underskrive lånepapirer i banken med sin NemID i stedet for fysisk at skulle finde kuglepennen frem og vente i mange dage, før postvæsenet har bragt brevet frem.

MitID klar i andet halvår 2020

Det er Digitaliseringsstyrelsen, som sorterer under Finansministeriet, der sammen med de danske banker skal sikre, at NemID bliver videreudviklet til mere, end hvad vi kender NemID for i dag. MitID ventes taget i brug i andet halvår 2020, og først når de fleste er med om bord, bliver NemID lukket.

Den kommende MitID skal være en moderniseret udgave af NemID, som både kan bruges som et papkort ligesom nu, men hvor man også indtænker biometriske løsninger som fingeraftryk, ligesom der skal kunne lægges forskellige sikkerhedsniveauer ind, så det ikke bliver lige så sikret at logge sig på skolernes Forældreintra som netbanken.