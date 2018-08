Nordisk Film runder milliardinvestering i computerspil

Den danske film- og underholdningskoncern Nordisk Film skyder endnu 36 millioner kroner i at blive stor på spilområdet ved at blive medejer af den svenske computerspilvirksomhed Raw Fury.

Dermed har Nordisk Film Games nu på to år investeret omkring en milliard kroner i seks forskellige, nordiske spilvirksomheder, oplyser koncernen. I 2016 satte Nordisk Film sig for at blive en stor aktør på spilområdet i Norden.

Raw Fury er stiftet i 2015 og har blandt andet dansk-islandske David Helgason, som har grundlagt den danske spilgigant Unity Technologies, i ejerkredsen. Raw Fury har 16 ansatte i Sverige, Storbritannien og USA. Selskabet udgiver computerspil fra uafhængige spiludviklere og overtager altså ikke rettighederne til de enkelte spil men har til opgave at få dem ud til så stort et publikum som muligt. Blandt titlerne er »Kingdom«-serien, og kommende spil bliver »Sable«, »Bad North« og »The Last Night«, oplyser Nordisk Film Games.

Luk faktaboks Udvid faktaboks Nordisk Films spilopkøb Januar 2017: Nordisk Film Games betaler ti millioner kroner for at købe sig ind i danske Flashbulb Games, grundtlagt 2016, som ejer rettighederne til bl.a. spillene »Tentacles: Enter the Mind«, »Max: The Curse of Brotherhood« og »Kalimba« samt selv står bag »Trailmakers«.

April 2017: Nordisk Film Games skyder 100 millioner svenske kroner i den svenske spiludvikler Avalanche Studios, der laver computerspil som »Just Cause«, »Mad Max« og »The Hunter« til PC og spillekonsollerne Playstation og Xbox. Avalanche Studios er stiftet i 2003.

November 2017: Nordisk Film Games køber 40 procent af den danske computerspilplatform Kogama.com, som tre millioner spillere bruger hver måned, og som ejes af det danske computerspilselskab Multiverse. Kogama, som der er lavet over to millioner spil til, skal forsøges udviklet til at blive computerspillets svar på YouTube.

December 2017: Nordisk Film Games lægger 32 millioner kroner for en post i det danske spilfirma Reto Moto, som står bag det gratis onlineskydespil »Heroes & Generals«, som har flere end 12 millioner registrerede brugere på verdensplan. Reto Moto er stiftet i 2008.

Maj 2018: Nordisk Film Games lægger 110 millioner kroner for en ejerandel i svenske Star Stable Entertainment AB, som står bag hestespiluniverset »Star Stable Online« og er grundlagt i 2011.

August 2018: Nordisk Film Games køber sig med 36 millioner kroner ind i det svenske spilfirma Raw Fury, som udgiver computerspil for uafhængige spiludviklere og sikrer dem størst mulig udbredelse. Raw Fury er stiftet i 2015. Th.

Seks selskaber er nu under paraplyen

Nordisk Film Games er nu eneejer af svenske Avalanche Studios og har minoritetsposter i svenske Starstable Entertainment samt i de danske computerspilselskaber Reto Moto, Flashbulb Games og Multiverse.

Raw Fury får Martin Walfisz, seniorpartner i Nordisk Film Games, og Mikkel Weider, der er administrerende direktør for Nordisk Film Games, med i sin bestyrelse.

Nordisk Films koncerndirektør, Allan Mathson Hansen, forklarede i maj til Berlingske, hvorfor spilinvesteringerne er så vigtige:

»Hvis spil kan blive lige så stort som film, har vi absolut nået succeskriteriet! Men vi har lavet film i 100 år. Det interessante er, at underholdningskategorien ligger rigtigt godt til vores kompetencer. Vores overordnede strategi er at vokse med den moderne forbruger, og den moderne forbruger bruger rigtigt meget tid på TV-serier, sociale medier og spil. Særligt på spilmarkedet har vi mulighed for at gribe efter væksten - og så er der et rigtigt stærk, lokal spilindustri i Norden,« sagde han.