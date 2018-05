Nordisk Film køber computerspil for 660 mio. kr.

En scene fra spillet »theHunter Call of the Wild Blacktail Deer« fra svenske Avalanche Studios, som Nordisk Film nu har købt helt. Fotos: Avalanche Studios og Nordisk Film

Det Egmont-ejede Nordisk Film overtager fuldt og helt det svenske computerspilselskab Avalanche Studios for 660 millioner kroner - det hidtil største indkøb i Nordisk Films 111-årige historie.

På 18 måneder har Nordisk Films nystartede spildivision, Nordisk Film Games, dermed investeret omkring en milliard kroner i at købe sig helt eller delvis ind i fem spilselskaber i Skandinavien.

Flere indkøb på vej

Nordisk Film overtog allerede i april 2017 en mindre bid af Avalanche Studios, som laver computerspil som »Just Cause«, »Mad Max« og »The Hunter« til PC og spillekonsollerne Playstation og Xbox. Avalanche Studios er stiftet i 2003 og er i dag værdisat til 870 millioner kroner.

»Vores mål er at investere i en betydelig portefølje af spilselskaber. Vi har været medejere af Avalanche Studios i et år, og selskabet har imponeret os. Vores engagement i Avalanche Studios viser, at vi er klar til flere substantielle og langsigtede investeringer inden for dette område,« siger koncerndirektør i Nordisk Film, Allan Mathson Hansen, om opkøbet.

Det svenske spilselskab har 320 medarbejdere i Stockholm og New York. Opkøbet ændrer ikke på strategien om at udvikle egne computerspil og også producere spil for andre. De to stiftere, Christoffer Sundberg og Linus Blomberg, fortsætter også sammen med den administrerende direktør, Pim Holfve.

Giver allerede overskud

Allan Mathson Hansen sagde for to uger siden til Berlingske, at Nordisk Films investeringer i spilbranchen allerede i 2017 gav »et lille overskud«, som lå »langt over vores forventninger«.

»Underholdningskategorien ligger rigtigt godt til vores kompetencer. Vores overordnede strategi er at vokse med den moderne forbruger, og den moderne forbruger bruger rigtigt meget tid på TV-serier, sociale medier og spil. Særligt på spilmarkedet har vi mulighed for at gribe efter væksten - og så er der et rigtigt stærk, lokal spilindustri i Norden,« sagde koncerndirektøren.

Nordisk Film ejer nu også minoritetsandele i svenske Star Stable Entertainment AB samt de danske selskaber Reto Moto, Multiverse og Flashbulb Games.