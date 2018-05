Netcompany vil på børsen om to uger: Kan blive mere end 8 mia. værd

Den fremadstormende IT-virksomhed Netcompany vil – hvis alt går, som det skal – blive børsnoteret på børsen i København torsdag 7. juni. Prisen bliver på mellem 6,75 mia. kr. til 8,25 mia. kr., fremgår det af en pressemeddelelse.

Børsnoteringen vil give et free flow – antallet af aktier i fri handel – på mellem 40 og 46 pct.

Netcompany leverer IT- og softwareløsninger til private og offentlige virksomheder og har de senere år erobret stadig større dele af markedet herhjemme i takt med, at det offentlige har sat en række store kontrakter i udbud i forbindelse med monopolbruddet.

Luk faktaboks Udvid faktaboks FAKTA: Hurtigtvoksende it-selskab vil sælge aktier på børsen Netcompany er ved at blive en af sværvægterne blandt danske it-virksomheder og er vokset markant i omsætning de senere år. Onsdag fortæller selskabet, at man vil på børsen til juni med en markedsværdi på op til over otte milliarder kroner. Læs om selskabet her: * Selskabet er grundlagt i 1999 og sælger it-løsninger og rådgivning. * Netcompany har kunder både i det offentlige og i det private erhvervsliv. * Netcompany blev stiftet af André Rogaczewski, Carsten Gomard og Christian Brylle. Siden kom Claus Jørgensen ind som partner og blev medejer i stedet for Christian Brylle. * Selskabets partnere solgte i 2006 Netcompany til kapitalfonden Axcel, men købte virksomheden tilbage i 2011. På det tidspunkt havde Netcompany 236 ansatte. * I december 2015 købte FSN Capital over halvdelen af Netcompany for 1,1 milliarder kroner. De tre partnere ejer stadig resten. * Selskabet har blandt andet stået bag den offentlige netportal borger.dk, Maersk Lines kundeportal og skal udvikle afløseren til Skats skandaleramte inddrivelsessystem EFI. * Netcompany er vokset markant i de senere år. I 2017 steg omsætningen med en halv milliarder kroner til 1416 millioner kroner. Overskuddet blev næsten femdoblet til 142 millioner kroner. * De kommende år ventes væksten at aftage, så den vil være omkring 20-25 procent. * Netcompany har i dag omkring 1400 ansatte i Danmark, Norge og Storbritannien, mens omkring 300 ansatte har base i Vietnam. Kilder: Ritzau, Netcompany, Computerworld, finans.dk. /ritzau/

Virksomheden blev stiftet i 1999 af Claus Jørgensen, Carsten Gomard og André Rogaczewski – sidstnævnte er fortsat CEO i virksomheden, der i dag opererer i flere lande, og som har kontorer i både Polen og Norge foruden hovedsædet i Danmark, hvor flere end 1.000 medarbejdere i dag er beskæftiget.

»Netcompany har været gennem en bemærkelsesværdig rejse som begyndte for 18 år siden. Jeg ser frem til en inspirerende dialog med potentielle investorer i de kommende uger,« skriver André Rogaczewski i meddelelsen.

I 2015 købte den norske kapitalfond FSN Capital majoriteten af aktierne i selskabet – i første omgang med det sigte at hjælpe Netcompany ud over de danske landegrænser, og med den mission veloverstået har en børsnotering stået højt på ønskelisten siden da.

Netcompany udsteder ikke nye aktier og modtager ikke noget provenu i forbindelse med børsnoteringen.

»De eksisterende ejere; herunder ikke mindst kapitalfonden FSN ønsker at reducere i sin ejerandel. Det kan skyldes, at den fond i FSN, som ejer aktier i Netcompany måske skal likvideres over en kortere periode og investerede midler og afkast udbetales til investorerne,« skriver Per Hansen, investeringsøkonom i Nordnet i en kommentar kort efter meddelelsen.

De nye aktier vil få en pris på mellem 135 og 165 kr. stykket.

»På få år er markedsværdien steget fra 2 mia. til nu, måske op imod 8 mia. svarende til en 4 dobling af værdien. Det vil være naturligt, hvis nye investorer spørger sig om, hvordan en så markant værdiforøgelse kan komme på relativ kort tid,« skriver Per Hansen.