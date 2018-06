Netcompany brager ind på børsen: Stiger med næsten 25 pct. inden for den første time

Artiklen er opdateret med den seneste aktiekurs. kl. 9.46...



IT-koncernen Netcompany har torsdag første handelsdag på fondsbørsen i København, og det fejres med en stor stigning i den indledende handel.

Efter 45 minutters handel koster en aktie i Netcompany 193 kr., svarende til en stigning på 24,5 pct. fra noteringsprisen på 155 kr. per aktie.



Med stigningen er markedsværdien af Netcompany nu oppe på 9,7 mia. kr.

Netcompany har blandt andet stået bag den offentlige netportal borger.dk og Maersk Lines kundeportal. Selskabet skal også udvikle afløseren for Skats skandaleramte inddrivelsessystem EFI.

I 2015 købte FSN Capital en aktiemajoritet i selskabet for 1,1 milliard kroner. Den investering forventes FSN Capital altså at kunne have mangedoblet på under tre år.

Udlandske investorer tjener stort

Det er særligt udenlandske investorer, der har travlt med at købe op i aktien, mens lokale nordiske spillere som SEB, Carnegie og Jyske Bank er blandt de største sælgere.

I forbindelse med børsnoteringen har Netcompany fået 6500 personer ind i ejerkredsen.

Omkring 10 pct. af de 20 mio. solgte aktier er solgt til danske privatinvestorer, mens institutionelle investorer, der typisk tæller pensionskasser og investeringsselskaber, har købt de resterende 90 pct.

Netcompany blev stiftet i 2000 og har blandt andet stået bag borger.dk, Maersk Lines kundeportal og skal udvikle afløseren til Skats inddrivelsessystem EFI, der har voldt store problemer.

Selskabet har haft høj vækst siden opstarten via både organisk vækst og opkøb, og i 2017 steg omsætningen med omkring 500 mio. kr. til 1416 mio. kr., mens overskuddet blev næsten femdoblet til 142 mio. kr.

I 2018 venter selskabet en vækst på 20-25 pct. og et overskud før skat på 213-282 mio. kr.