Mobilgigant skifter toppen ud for at slippe for karantæne

Den kinesiske mobilgigant ZTE har foretaget en omfattende udskiftning af sin ledelse i et forsøg på at få hævet det syvårsforbud, som USA indførte oven på afsløringen af ulovlig handel med elektronik.

Udskiftningen i Kinas næststørste mobilproducent efter Huawei betyder, at bestyrelsen skiftes ud. Den 54-årige Yin Yimin, som er veteran i den 80.000 mand store koncern og selv i 2005-2010 var topchef for selskabet, forlod fredag sin bestyrelsesformandspost, som han overtog i marts 2017. Den overtages af Li Zixue, som var det regerende kommunistpartis sekretær i China Aerospace Science and Technology Corporation, som er den største statsejede aktionær i ZTEs moderselskab, Zhongzingxin. I alt træder otte nye bestyrelsesmedlemmer ind.

Mistede 19 mia. kr. i værdi på et døgn

ZTE har kæmpet for livet, siden de amerikanske myndigheder i april idømte giganten syv års karantæne og dermed udstedet forbud mod, at virksomheder i USA må handle med ZTE. Det betød, at ZTE kort efter indstillede sine aktiviteter, mens der bag linierne blev knoklet på at finde en løsning, så karantænen kunne ophæves.

I 2017 erklærede ZTE sig ved en amerikansk domstol efter fem års undersøgelser skyldig i at have omgået den amerikanske embargo ved at købe amerikanske løsdele og bruge dem i ZTE-udstyr, som derefter ulovligt blev sendt til Iran. ZTE, som er stiftet i 1985 og børsnoteret i Hongkong og Kinas svar på Silicon Valley, Shenzhen, betalte da 890 millioner dollars i bøde med mulighed for en ekstrabøde på 300 millioner.

Men i april 2018 stod det klart, at mobilgiganten ikke havde fået bugt med topfolk, der arbejdede på at omgå de amerikanske sanktioner mod Iran og Nordkorea. På et enkelt døgn raslede ZTE-aktien ned og gjorde selskabet 19 milliarder kroner mindre værd.

Udskiftning af ledelsen kontrolleres

ZTE er det fjerdebedst sælgende mobilmærke i USA.

For at få straffen ophævet indvilligede ZTE 7. juni i at betale en milliard dollars i bøde og sætte 400 millioner dollars til side på en spærret konto. Endelig har ZTE accepteret, at alle ledere over et vist niveau skal udskiftes. Udskiftningen skal godkendes af en amerikansk udpeget kontrollant inden for 30 dage fra aftalens ikrafttræden.