Millionbøde og fængselsstraffe i Atea-sagen: Alle tiltalte kendt skyldige

Onsdag sidst på eftermiddagen faldt der dom i Atea-sagen om bestikkelse, der har verseret ved Retten i Glostrup siden oktober sidste år. Otte, heriblandt IT-virksomheden Atea, var tiltalt for bestikkelse i form af luksusrejser til udlandet og gourmetmiddage på nogle af Københavns bedste restauranter. Alle otte var også tiltalt for underslæb af særlig grov beskaffenhed.

Alle tiltalte er blevet kendt skyldige. Værst går det udover den tiltalte René Clausen, tidl. IT-driftschef i Region Sjælland, som har fået 1 år og 6 måneders ubetinget fængsel.

Efter næsten 40 retsmøder har Retten i Glostrup afsagt følgende domme over de otte tiltalte:

Atea får 10 mio. kr. i bøde

Claus Hougesen, tidl. koncernchef i Atea, får 10 måneders fængsel, heraf 7 måneder betinget.

Peter Trans, tidl. koncerndirektør i Atea, får 8 måneders fængsel, heraf 5 måneder betinget.

Carsten Ritzau, tidl. salgsdirektør i Atea, får 8 måneders fængsel, heraf 5 måneder betinget.

Per Juul Andersen, tidl. salgschef i Atea, får 1 års ubetinget fængsel.

René Clausen, tidl. IT-driftschef i Region Sjælland, får 1 år og 6 måneders ubetinget fængsel.

Michael Steen Hansen, tidl. IT-direktør i Region Sjælland, siden Rigspolitiet, får 10 måneders fængsel, heraf 7 måneder betinget.

Michael Mølkær Jensen, tidl. IT-udviklingschef i Region Sjælland, får 40 dages betinget fængsel.

De otte tiltalte har alle nægtet sig skyldige igennem hele retssagen, hvorfor deres forsvarere havde krævet frifindelse.

De tiltalte var ifølge politiet enten givere eller modtagere af bestikkelse i form af gourmetmiddage og luksusrejser. Ifølge politiet var bestikkelsen systematisk. Den foregik gennem flere år og skulle sikre, at Atea kunne fastholde Region Sjælland og Rigspolitiet som kunder.

I ædeform

Mest kendt er nok en meget omtalt og meget ekstravagant rejse til Dubai i november 2014, hvor tre tidligere topchefer fra Atea inviterede IT-driftschefen fra Region Sjælland og IT-direktøren fra Rigspolitiet med til ørkenbyen. Fem overnatninger på hotel, flyrejse på business class, luksusforplejning, billeje, billetter til Formel 1-racerløb med mere løb op i mere end 80.000 kr. per næse, altså 16.000 kr. pr. døgn.

Artiklen fortsætter under billedet Under retssagen er det blevet dokumenteret, at det var en SMS fra Ateas danske topchef, Morten Felding, med ordlyden »Turen er on«, som gav grønt lys for en meget omtalt og ekstravagant Dubai-rejse i november 2014. Dubai-turen var et af mange forhold i politiets anklageskrift i bestikkelsessagen. Morten Felding var indkaldt som vidne under retssagen. Foto : Niels Ahlmann Olesen

Rejsen skal ses i lyset af, at i det offentlige er hovedreglen, at man ikke bør modtage gaver, og at Atea selv havde klare regler om gaver til offentligt ansatte. Topchefen for Ateas danske forretning, Morten Felding, gav i øvrigt grønt lys til rejsen.

Luk faktaboks Udvid faktaboks UPDATE Bestikkelsessagen Den største sag om bestikkelse i Danmark i nyere tid begyndte i forsommeren 2015. Politiet ransagede IT-virksomheden Atea, Rigspolitiet, Region Sjælland og 13 privatadresser, fordi politiet mistænkte Atea for at have bestukket offentligt ansatte med rejser til Dubai og USA samt dyre middage. I marts 2017 rejste Bagmandspolitiet tiltale mod otte for at have givet eller modtaget bestikkelse: Ud over Atea var de tiltalte fire nu tidligere Atea-chefer og tre nu tidligere chefer i Region Sjælland og Rigspolitiet. Anklageskriftet omfattede 38 forhold om bestikkelse og underslæb. De tiltaltes samlede udbytte opgør anklagemyndigheden til 1,2 mio. kroner. Bagmandspolitiet har derudover rejst tiltaler mod 18 offentligt ansatte i blandt andet DSB og Udenrigsministeriet for at have taget imod bestikkelse fra Atea i form af smartphones og tablets. Der er faldet dom i 15 af disse sager, og kun en enkelt er frifundet. De øvrige er idømt betingede fængselsstraffe. Også Forsvarets auditør har rejst en håndfuld tiltaler.

Anklagemyndigheden havde krævet 60 mio. kr. i bøde til Atea og ubetinget fængsel i 2,5 år til tidligere IT-driftschef i regionen, René Clausen, som ifølge politiet havde mest på samvittigheden. Han var tiltalt for 17 af de i alt 38 forhold. I retten kom det frem, at han varmede op til Dubai-turen med et krydstogt.

»Jeg har lige bestilt 22 dages krydstogt, så jeg kan komme i ædeform,« skrev han i en mail til en af de andre tiltalte.

Anklagemyndigheden havde krævet ubetinget fængsel i 1,5 år til de tidligere Atea-bosser Hougesen, Trans og Juul Andersen samt tidligere IT-direktør i Rigspolitiet, Michael Steen Hansen. Til Ritzau og Mølkær Jensen havde anklagemyndigheden krævet 3 måneders henholdsvis 10 måneders delvis betinget fængsel.

Konto 2840

Centralt i sagen har været den såkaldte konto 2840, hvor regionen optjente penge, hver gang den købte ind hos Atea. Regionen optjente 1,5 pct. af den omsætning, Atea havde med regionen. Kontoen var en intern konto hos Atea, men pengene tilhørte regionen. I retten kom det frem, at regionen brugte pengene på indkøb af IT-udstyr og konsulenttimer hos Atea, men at de blev også brugt til gode middage og rejser.

I retten forklarede tidligere IT-driftschef i regionen, René Clausen, at mindst 20 personer i regionen var bekendt med kontoens eksistens, og at pengene overvejende blev brugt til indkøb af udstyr og konsulenttimer.

»Men den kunne også bruges til restaurantbesøg. Den kunne bruges til i princippet alt,« forklarede han.

Specialanklager Jørn Thostrup dokumenterede i retten, at kontoen også blev brugt på den famøse Dubai-tur og - på opfordring fra René Clausen - også til julegaver til René Clausen og Michael Steen Hansen, tidligere IT-direktør i Region Sjælland og siden i Rigspolitiet, som ønskede sig cognac i julegave.