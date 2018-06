Microsoft på storopkøb i spilverdenen

Hvis man ikke kan slå dem, så køb dem i stedet.

Den amerikanske softwaregigant Microsoft har opkøbt ikke færre end fem spilleverandører for at rykke fremad i kampen på det vigtige spilmarked og sikre sig eneret til, at vigtige, nye spil først lanceres på Microsofts spillekonsol Xbox.

På weekendens store spilkonference E3 i Los Angeles fortalte Microsofts ansvarlige for spillekonsollen Xbox, Phil Spencer, at Microsoft er i gang med opkøb af fem spilproducenter. Det drejer sig om britiske Ninja Theory, som står bag »Hellblade«, amerikanske Undead Labs (med »State of Decay«), canadiske Compulsion Games (med »We Happy Few«) og britiske Playground Games (med »Forza Horizon«) og nu selv skaber et internt studie under navnet »The Initiative« og med den tidligere topchef i Crystal Dynamics, Darrel Gallagher, i spidsen, skriver flere amerikanske medier.

Sony og Microsoft i nærkamp på alle skærme

Alle fem bliver en del af Microsoft Studios, som også tæller Mojang og successpillet »Minecraft«, som Microsoft købte i 2014 for 2,5 milliarder dollars.

Spilmarkedet udvikler sig konstant, og navnlig spil på mobile enheder - mobiltelefoner og tablets - har i flere år ædt af det klassiske marked for spillekonsoller som Microsofts egen Xbox, Sonys Playstation og Nintendos forskellige Wii-udgaver. Det er fortsat Sonys Playstation, som er en klar nummer 1 på spillekonsolsiden.

Både Sony og Microsoft har længe arbejdet på at få smeltet PC-, mobil- og konsolverdenerne sammen, så man let kan skifte og spille videre på noget andet udstyr, hvis man f.eks. forlader hjemmet og dermed spillekonsollen, der er koblet til fladskærmen på væggen.

Men konsollerne kæmper for at fastholde deres position. Spilgiganten Ubisofts topchef har tidligere sagt, at han forventer, at næste udgave af spillekonsollerne kan blive den sidste, fordi spilkrigen rykker ud og bliver netbaserede tjenester i stedet. Sony har allerede en sådan nettjeneste, PlayStation Now, spilgiganten EA har lanceret sin egen, og Microsoft har meddelt, at de har en tilsvarende på vej.

Ny strategi hos Microsoft

Samtidig fortsætter Microsoft udviklingen af Xbox, ligesom Sony dyrker sin Playstation og Nintendo sin succes med Nintendo Switch.

Phil Spencer, som har været hos Microsoft i 30 år, fik i november 2017 direkte reference til Microsofts topchef, Satya Nadella, som led i en omorganisering i ledelsen af verdens største softwareproducent. Samtidig slog Phil Spencer fast, at Microsoft lagde strategien om og fremover ville købe eller skabe nye spilproducenter for at sikre sig det attraktive indhold, som spillerne ikke kan leve foruden.

Microsoft købte i sidste uge den store udviklerplatform GitHub for 7,5 milliarder dollars for at få adgang til mere viden om netop såkaldt »cloud computing« og bl.a. udfordre den førende på området, internetgiganten Amazon.

GitHub er en slags kæmpe kode- eller programmeringsarkiv, hvorigennem softwareudviklere kan samarbejde om nye projekter. Ifølge GitHub selv bruger flere end 28 millioner udviklere platformen til deres softwareprogrammer.

Microsoft har også tidligere været på storindkøb. I 2016 foretog softwaregiganten sin hidtil største investering, da man lagde 26 milliarder dollars for LinkedIn, populært kaldet erhvervslivets svar på Facebook.