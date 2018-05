Microsoft opdaterer Outlook

Kort efter en større opdatering af Googles e-mailtjeneste Gmail har Microsoft nu også opdateret sin Outlook.

Både Outlook-programmet til Windows og Mac i PC-verdenen samt Android og iOS i mobilverdenen og netudgaven af Outlook får tilført en række nye funktioner og et let ændret design.

Regningsdatoer går i kalenderen

På Outlook.com vil man kunne blive mindet om betalingsfristen for regninger, der er fremsendt pr. e-mail, og man vil automatisk kunne få ført ind i kalenderen, når man får invitationer til begivenheder m.m. Når man opretter nye aftaler eller indkalder til møder, vil Outlook til Windows - ud fra tidligere indtastede oplysninger - kunne foreslå egnede møderum eller mødesteder ude i byen ved at bruge Microsofts søgemaskine, Bing. Samtidig vil man kunne blive mindet om, når man skal af sted for at nå frem til tiden.

På en iPhone eller iPad kan man også få forslag til mødested ud fra, hvor man er, hvem der deltager, og hvornår mødetidspunktet er fastlagt til.

På tværs af al Outlook-brug får man nu bedre mulighed for at holde snor i, hvem der melder tilbage, at de deltager, og se alle svar samlet, også fra dem, der ikke kan være med. Man kan også tillade eller forhindre, at en kalenderinvitation kan sendes videre. Endelig kan man indkalde til møder og aftaler og anvende forskellige tidszoner, så de passer, uanset hvor i verden man befinder sig.

Passer på de skjulte modtagere

Nyt i Outlook Mail til iOS er, at man kan få vist oplysninger fra virksomhedens kontaktadressebog, og hvis virksomheden bruger Microsofts Azure-netsystem som base, kan man slå folk op efter, hvilken afdeling de arbejder i.

Får man tilsendt en såkaldt BCC-besked, en slags underhåndskopi, som de øvrige modtagere ikke ved noget om, vil Outlook til Windows nu advare, så man ikke ved en fejl får svaret alle de øvrige ikke-skjulte modtagere.

Android-brugere af Outlook vil i løbet af maj få Microsofts Office Lens-program, som kan scanne tekster ind fra billeder, bygget med ind, så man f.eks. lettere kan sende billeder, man har taget af det skrevne på en tavle eller et dokument, af sted som e-mail. Både Android- og iOS-mobilbrugere vil også snart kunne arbejde med favoritkontakter, sådan som man allerede kan i den almindelige netudgave af Outlook.

Endelig vil det i mobiludgaverne snart blive muligt at forhindre folk i at have mere end én e-mailadresse i Outlook. Det skal sikre, at folk ikke begynder at sende intern og måske fortrolig information til en personlig konto, som kan være dårligere beskyttet, eller at man bruger sin egen Outlook-konto til at sende arbejdsmails fra.