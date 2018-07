Den amerikanske softwaregigant Microsoft kan ende med at flytte arbejdspladser ud af USA, hvis Trump-administrationen fastholder sin hårde linje over for immigration.

Sådan lyder det fra Brad Smith, der er chefjurist hos Microsoft, ifølge CNBC.

»Vi er bekymrede over et par meget specifikke immigrationsspørgsmål, som folk ser ud til at debattere i Washington,« sagde han i et interview onsdag.

Den hårde linje over for immigration har ifølge mediet mødt kritik fra en række store teknologiselskaber, som er afhængige af kvalificerede medarbejdere fra andre lande rundt om i verden.

»Vi ønsker ikke at flytte job ud af USA, og vi håber, at vi ikke vil se beslutninger fra Washington,« der vil tvinge os til det, siger Brad Smith til CNBC.

Ifølge mediet har selskabets bekymringer baggrund i, at Washington overvejer at ændre to regler, som kan betyde, at det bliver sværere at hente medarbejdere til USA fra andre lande.