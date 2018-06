Mens Europa diskuterer privatliv, løber de andre med den teknologiske udvikling

En hver by med respekt for sig selv vil gerne være en smart city. Men hvem er så den smarteste af de smarte byer?

I en smart city lægges der et teknologisk lag over byen. Med det kan man håndtere affald med sensorer i skraldespandene, analysere indbyggernes færden til fods, i bil og på cykel, og man kan måle frost i brosten og alt muligt andet. Alt sammen for at optimere byen og gøre den til en gennemdigitaliseret og samlet organisme.

Ifølge Martin Brynskov, lektor i informationsvidenskab ved Aarhus Universitet, er det vigtigt, at udviklingen af smarte IoT-løsninger ikke bliver på bekostning af sikkerhed og privatliv. Netop hjemvendt fra Cairo, arnestedet for det arabiske forår, hvor civil opstand blandt andet blev tilvejebragt gennem sociale medier som Twitter og Facebook, fortæller han, at sådanne platforme ikke er gode at bygge et samfund på.

»Det gik op for folk, at man ikke kan lave smarte byer på en skabelon, som er Facebook og Google. Og hvis du spørger de danske byer, hvilke systemer de har brug for, så vil de svare det samme: Det kan godt være at det er systemmæssigt smart, at vi kan hælde alle de samme data ned i den samme balje, og så kan vi analysere videre. Men det er altså ikke nødvendigvis godt for os som samfund og som mennesker,« siger han til IDAs nye teknologipodcast Techtopia.

Europa er bedst til det svære

Martin Brynskov efterspørger teknologier, som kan bruges over hele verden under forskellige politiske forhold såvel som praktiske forhold såsom strøm, vand og økonomi.

Han fremhæver udviklingen af GSM-netværket, der med simple tekniske mekanismer for første gang samlede verden på mobilområdet og skabte den mobile revolution, fordi den kunne tilpasses til lokalt. Men det er ikke så meget nye måder at overføre større datapakker på, der er den store udfordring for udbredelsen af IoT-teknologien, mener Martin Brynskov.

»Det er meget mere det svære i at integrere en masse systemer og bestemme, hvem der kan se data, når det flyder. Det er det, der er udfordringen. Og så selvfølgelig hele forretningsdelen. Hvem ejer data, og hvem har lov til at bruge den?« siger han. Det er her Europa ifølge Martin Brynskov er langt foran de øvrige lande blandt andet på grund af den nye persondataforordning (GDPR).

Men mens man i Europa netop kredser om disse spørgsmål, har lande som Rusland og Kina stor succes med at hjælpe det indre IoT-marked i gang. Og det er der store penge i. Blandt andet har Moskva lavet en ambitiøs smart city-strategi, hvor de er helt åbne om, at det har været en topstyret proces.

»De ville ikke vente på en lang inddragende proces. Men det, de siger, er, at ’vi gjorde de svære ting, fordi vi kunne se, at det var nødvendigt’. Og så har de efterfølgende tilføjet nogle flere bottom up-initiativer. Hvis man fx skal have et kamera sat op i en boligblok, så stemmer folk rent faktisk om det, men de store brede linjer i smart city-strategien, de blev bare kørt ud,« fortæller Martin Brynskov.

Tvangsdigitalisering virker

Vi kan kigge i vores egen baghave for at finde topstyrede teknologiske initiativer, der har været med til at sætte Danmark på verdenskortet, når det gælder digitaliseringen. Sådan gik det ifølge Martin Brynskov med både det omdiskuterede NemID, som blev indført i 2003, samt Rejsekortet, som i vidt omfang har erstattet klippekort og kontanter.

Martin Brynskov mener, at IoT-teknologien kræver en stram lovgivning, fordi det er sværere at informere folk ude i den virkelige verden om deres rettigheder og muligheder, end når de downloader en app.

»Det er meget sværere at holde styr på, hvad der foregår, når man er ude i et fysisk rum med at give tilladelser og informationer til folk up front, om hvad der sker, end hvis du downloader en app eller går på et website. Kompleksiteten er meget større, fordi de digitale systemer simpelthen skal opføre sig meget mere ordentligt, når de kommer ud i fysisk rum. Konsekvenserne er meget større,« siger han.

Kina har ikke travlt med at stramme lovgivningen

Kina er fra mange sider blevet udråbt som det største marked for Internet of Things-teknologien. Det skyldes blandt andet, at mere end 700 millioner kinesere er koblet på internettet. Udviklingen er sket meget hurtigt, og de fleste har skiftet både pung, nøgler og ID-kort ud med deres smartphone.

»Hele befolkningen er så vant til smartphones og smarte enheder, at alle forventer, at tingene er forbundne. Det nyder kineserne, så der er en stor efterspørgsel fra forbrugerne,« forklarer Lu Yin, der arbejder ved Innovation Centre Shanghai Denmark.

»Du behøver ikke nogen nøgle eller id-kort, for du kan låse din cykel op med en mobiltelefon, en dør med dit ansigt, og du behøver ikke din pung for du kan altid betale med en QR-kode på din telefon.«

Han anerkender at den hastige udvikling blandt andet sker på bekostning af borgernes rettigheder. Men han ser også en stigende utilfredshed blandt kineserne omkring måden deres data bliver brugt på. Alligevel er det tvivlsomt, om den kinesiske regering reagerer på det lige foreløbigt.

»Kinesisk politik prøver at gøre kinesiske virksomheder til frontløbere i verden. De vi ikke have, at processen bliver forhalet, men vil opildne flere virksomheder til at springe ud i det. Så i den nærmeste fremtid, tror jeg ikke, der vil ske noget, men når Kinas IoT-forretning er stærk nok, og der også er konkurrence mellem kinesiske virksomheder, så vil regeringen gribe ind over for beskyttelsen af data,« forudsiger Lu Yin over for Techtopia.

Du kan høre hele udsendelsen på Techtopia.dk eller direkte via iTunes.

Artiklen er oprindeligt publiceret af IDA Universe.