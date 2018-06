Medie: KMD og IBM ved at indgå milliardaftale

IT-giganten KMD - her hovedsædet i Ballerup - er i gang med at lande en større udliciteringsaftale, hvor det er KMD selv, der skal lægge opgaver ud til andre. Arkivfoto: KMD

IT-giganten KMD er tæt på at indgå en milliardaftale med IBM, som skal overtage KMDs infrastruktur og driftsopgaver samt sandsynligvis flere hundrede medarbejdere.

Det erfarer Computerworld fredag eftermiddag. Ifølge IT-mediet drejer det sig om en flerårig aftale, der er godt 500 millioner kroner værd om året. IBM Danmark skal da overtage udstyr fra KMD for cirka 350 millioner kroner, og omkring 380 KMD-medarbejdere i hovedsædet i Ballerup, vest for København, samt i Aalborg og Odense vil blive berørt.

Hverken KMD eller IBM ønsker at kommentere Computerworlds oplysninger.

Store IT-problemer har ramt hårdt

KMD - det tidligere Kommunedata - har gennem flere år udliciteret mange af sine opgaver, blandt andet til Indien. KMD blev i december 2012 købt af den amerikanske kapitalfond Advent og pensionskassen Sampension.

KMD, der siden 2014 har haft den tidligere TDC-direktør Eva Berneke som topchef, har de seneste år været i offentlig stormvind over især problemer med at levere nye, offentlige IT-systemer til tiden som afløsning for KMDs egne monopolsystemer, fra dengang KMD var ejet af de danske kommuner, som fortsat leverer 53 procent af KMDs omsætning.

KMD omsatte i 2017 for 5.638,1 millioner kroner mod 5.329,9 millioner året før. Driftsresultatet faldt til 1.076,5 millioner fra 1.102,3 millioner, mens årets resultat blev et minus på 291,1 millioner kroner mod et underskud på 238,6 millioner i 2016.

KMD har de seneste år købt en række mindre virksomheder op.