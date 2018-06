Masseudvandring: Flere og flere unge dropper nu Facebook

Markant færre teenagere bruger nu Facebook, som kan være glad for at have købt billedtjenesten Instagram, som samler nogle af dem op. Arkivfoto: Christophe Simon, AFP/Scanpix

Et meget stort antal unge dropper Facebook og kaster sig i stedet for over YouTube, Instagram og Snapchat.

Kun 51 procent af amerikanske unge mellem 13 og 17 år bruger nu Facebook, der dermed ikke længere er den dominerende onlineplatform for teenagerne. Det er et dramatisk fald fra 71 procent for tre år siden, viser en ny undersøgelse fra analysefirmaet Pew Research Center. Det skriver den britiske avis The Guardian.

Facebook er kun nummer fire

Dermed er Facebook nu helt nede på en fjerdeplads målt på popularitet blandt de unge, som alle er interesseret i at få godt fat i, fordi de om få år vil kunne blive kerneforbrugere og dermed dem, der lægger pengene i kasserne hos IT-giganterne.

YouTube, som Google købte i 2006 for ti milliarder kroner, bruges af 85 procent af de 13-17-årige amerikanere. Billedtjenesten Instagram, som Facebook købte i april 2012 for en milliard dollars, bruges af 72 procent, mens konkurrenten Snapchat, som har et spøgelse som logo, fordi de sendte billeder automatisk forsvinder igen efter en kort tid, bruges af 69 procent, viser undersøgelsen.

For tre år siden brugte kun 52 procent af teenagerne Instagram, mens 41 procent var Snapchat-brugere. YouTube var dengang ikke med i målingen.

Fald bekræftes af tidligere undersøgelser

Pew Research Center har spurgt, hvilken af onlinetjenesterne teenagerne bruger mest. Kun 10 procent svarede Facebook, mens 35 procent sagde Snapchat, 32 procent YouTube og 15 procent Instagram.

Brugen af Facebook var markant højere i de lave indkomstgrupper. 70 procent af teenagerne, der bor i husstande med en årsindkomst på mindre end 30.000 dollars eller 191.000 kroner, bruger Facebook, hvor det kun er 36 procent i husstande med en årsindkomst på over 75.000 dollars eller 478.000 kroner.

I februar i år viste en anden undersøgelse fra analyseselskabet eMarketer, at andelen af 12-17-årige Facebook-brugere i 2017 er faldet med 9,9 procent. eMarketer anslog samtidig, at Facebook ville miste yderligere 2,1 millioner amerikanere under 25 år i år.

Kun beskeden vækst i USA

Facebook, der er en børsnoteret virksomhed, er verdens største, sociale netværk med 1,45 milliarder dagligt aktive brugere, heraf 282 millioner i Europa. Brugertallet er stort set ikke vokset det seneste år i USA. I marts 2017 brugte 182 millioner amerikanere dagligt Facebook, hvor det et år senere - ved udgangen af marts 2018 - kun var steget til 185 millioner. Instagram havde ved årsskiftet omkring 590.000 brugere.

Ifølge DRs årlige kortlægning, »Medieudviklingen«, brugte 65 procent af alle danskere fra 12 år og opefter i 2017 Facebook mod 64 procent året før, mens 23 procent brugte Snapchat (mod 19 procent i 2016) og 18 procent Instagram (mod 17 procent i 2016).