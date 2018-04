Mangel på sjældne metaller sætter gang i genbrug

Frygten for at stå uden en af de væsentligste ingredienser i de batterier, som sidder i elbiler og mobiltelefoner, har sat ekstra skub i genbrug, samtidig med at de asiatiske storproducenter af bl.a. elektronik søger mod Sydamerika for at købe op, inden deres kinesiske konkurrenter når frem.

Det er metallerne kobolt og litium, som ikke menes at kunne findes i tilstrækkelige mængder til at dække både mobil- og elektronikproduktionen og nu også elbilproduktionen. Begge dele er afgørende vigtige for de batterier, som giver alt udstyret strøm.

»Urban minedrift«

I Sydkorea gåes der nu målrettet til værks. Det sker bl.a. i fabrikker, hvis arbejdsområde er at trække de sjældne metaller ud af batterier fra gamle mobiltelefoner og bærbare PCer, skriver nyhedsbureauet Reuters. Da udvindingen ikke foregår som traditionel minedrift, har man opfundet begrebet »urban minedrift« for genanvendelsen fra elektronikskrot.

I 2016, som er de nyest tilgængelige tal, lykkedes det sydkoreanerne at genbruge metaller for 19,6 billioner won - eller lidt over 110 milliarder kroner - og dermed dække omkring 22 procent af Sydkoreas efterspørgsel. Sydkorea er hjemland for en række af de store elektronikproducenter med Samsung og LG Electronics som de bedst kendte, men Kina er verdens største forbruger af metaller og er derfor på jagt efter nye steder, hvor metallerne findes, f.eks. i DR Congo i Afrika og Chile i Sydamerika. Her har kinesiske selskaber travlt med at indgå aftaler eller direkte opkøbe lokale mineselskaber for at sikre sig fortsat adgang til de sjældne varer. Dog ikke uden sværdslag, for i Chile har opkøbsforsøg fået konkurrencemyndighederne op på mærkerne, hvilket kan give japanske og sydkoreanske producenter muligheder.

I Kina ligger bl.a. Foxconn, som er verdens største elektronikfabrik, og som producerer udstyr for en lang række af de kendteste elektronikmærker, heriblandt Apples iPhone-telefoner.

Plads til meget mere

I Sydkorea er virksomheder som SungEel HiTech, der tidligere stod for at trække guld og sølv ud af brugte fjernsyn, som nu har stillet om og har rigeligt at bestille med at sikre sig kobolt og litium. Lige nu er produktionskapaciteten på 8.000 tons elektronikskrot, men det skal øges til 24.000 tons i 2019 og okse yderligere de følgende år, oplyser selskabet til Reuters. 60-70 procent af alt elektronikskrottet kommer fra USA og Europa, resten fra Sydkorea selv.

Det sydkoreanske miljøministerium hævede i januar prisen på at slippe af med sit affald for derved at fremme genbrug.

Mængden af elektronik vokser imidlertid hele tiden. Sydkorea importerede i 2017 13.972 tons kobolt - 3,4 procent mere end året før. Siden januar 2016 er markedsprisen på kobolt firdoblet, og det har fået elektronikproducenter kloden over til at forsøge at sikre sig langtidskontrakter med mineselskaber, så de får førsteret til de sjældne metaller og dermed ikke vil stå med produktionsproblemer, når de næste toptelefoner, topbærbare PCer eller elbiler er klar til at rulle af samlebåndet.