Lille robot stjal rampelyset, da den nægtede at lege med

Den charmerende, lille robot Cloi - på puden i midten øverst - er tænkt til at være hjemmets centrale figur i LG Electronics' verden, hvor den skal kunne styre alt det tilkoblede udstyr, men ved demonstrationen valgte den pludselig at ignorere al tiltale og vende ryggen til LGs marketingsdirektør (nederst), som flere gange - forgæves - forsøgte at få den til fortsat at lege med. Foto: Thomas Breinstrup