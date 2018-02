Kunstig intelligens kan høre et hjertestop over 112-telefonen

Der er blevet skrevet og talt meget om, at robotterne kommer og tager vores arbejde. At den kunstige intelligens kan udføre vores arbejde bedre og hurtigere end vi kan. I den anden boldgade bliver der gjort grin med underlegne chatbots, der bliver drevet gæk med af mennesker.

Men hos 112-telefonen i Danmark lander en ny brug af kunstig intelligens ned midt i mellem. Den danske virksomhed Corti samarbejder med Region Hovedstadens Akutberedskab om at skabe en kunstig intelligens, der med machine learning og avanceret stemmegenkendelse kan lytte med, når den landsdækkende 112-telefon modtager et akutopkald. Her skal den hjælpe personalet med hurtigst muligt at identificere om der er tale om hjertestop. Og det er ifølge Andreas Cleve, administrerende direktør i Corti, bestemt ikke meningen, at deres computerprogram i fremtiden skal overtage vagttelefonen fuldt ud.

”Vores team kan i hvert fald ikke forestille os, at vi ville ønske at snakke med en bot i en situation, hvor vi står i den værste dag i vores liv, hvor vores kære eller pårørende er faldet om af et hjerteanfald. Der tror jeg, vi alle sammen gerne vil have et menneske. Men kunne vi vælge et menneske, der fik hjælp af en kunstig intelligens, så ville vi nok vælge det,” fortæller Andreas Cleve til IDAs teknologipodcast, Techtopia.

Der skal ny teknologi til

Da SIRI-kommissionen i januar fremlagde deres anbefalinger for regeringen, pegede de på kunstig intelligens som en af de vigtige teknologier, der skal være med til at skubbe sundhedssektoren fremad.

Hos Region Hovedstaden har man inviteret teknologien indenfor, selvom det bestemt ikke er hverdagskost for personalet at arbejde med kunstig intelligens.

”Vi kan jo se, når vi kigger på udviklingen, at tingene bliver mere komplicerede, personalet skal have mere uddannelse, og der er et krav, om at vi erkender vanskeligere ting hurtigere og hurtigere. Derfor er løsningen ikke det, vi har brugt indtil nu. Der skal noget nyt til. Der er moderne teknologi, som kan hjælpe os, og det er derfor, vi synes, at kunstig intelligens er interessant,” siger Freddy Lippert, der er læge og direktør hos Region Hovedstadens Akutberedskab.

Siden maj 2016 har Corti i samarbejde med Region Hovedstaden kørt et forsøg, hvor den kunstige intelligens skal hjælpe med at identificere hjertestop. 112-telefonen er et godt eksempel på en funktion, hvor personalet har meget lidt tid til at tage beslutninger, der kan have store konsekvenser senest eksemplificeret i en række fatale tilfælde med meningitis. Her er der ikke tid til at google eller finde en specialist at spørge til råds.

”Det kan være, at dem der ringer ind giver lidt misvisende information, og det er så vores opgave at prøve at hjælpe personalet, som er sindssygt dygtige til at finde ud af det rigtige. I de svære tilfælde hvordan kan vi så bidrage til at finde ud af, hvad de bør gøre, og hvordan de kan igangsætte hjertemassagen hurtigere,” siger Andreas Cleve til Techtopia.

Fra Bornholm til Vendsyssel

Og hvordan kan en sådan kunstig intelligens så hjælpe med at identificere alle de forvirrede signaler, der måtte komme fra den samlede danske befolkning, der kan have 5,7 millioner forskellige måder at beskrive et hjertestop på.

”Modellen lytter med på opkaldene i realtid, hvilket kræver en forfærdelig masse talegenkendelse. Den leder efter information og signaler, som danner et mønster, som ligner noget, den har set før. Hvis den bliver sikker nok i sin sag, prøver den at informere personalet om, at de skal overveje det her perspektiv. Personalet kan så bruge det til input. Og hvis de føler, at det passer med deres opfattelse af situationen, så kan de igangsætte hjertemassagen hurtigere,” forklarer Andreas Cleve.

Den kunstige intelligens, der stadig er ved at lære, skabes ved såkaldte neurale netværk, der skal fødes med store mængder data, før analyseresultaterne kan bruges i praksis. Fx skal stemmegenkendelsen kunne arbejde lige godt med alle danskere om de så taler sønderjysk, bornholmsk eller med kraftig tysk accent?

”Der er jo, som vil alle sammen ved, stor forskel på accenter fra Bornholm og Vendsyssel. Så dataet er meget bundet op på, hvor bredt et spekter af sprog og beskrivelser, vi møder. I dag har vi træning på omkring en halv million samtaler, som ultimativt set er en rigtig flot klump, men alene i lillebitte Danmark kunne det være meget bedre,” siger Andreas Cleve.

