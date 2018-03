Kun Boxer vil levere antenne-TV til danskerne

Danmarks tredjestørste TV-distributør, Boxer, er den eneste, der har budt på opgaven at levere antenne-TV til danskerne efter 2020, når den nuværende aftale udløber.

Det oplyser Slots- og Kulturstyrelsen under Kulturministeriet, efter at fristen for at byde udløb 5. marts. Både norskejede Telenor, der også ejer TV-udbyderen Canal Digital, og MTG, som TDC var på nippet til at købe, og som ejer bl.a. TV-stationen TV3, Viasat og streamingtjenesten Viaplay, var ventet som bydere men meldte ikke ind.

Alle bydere skulle deponere 30 millioner kroner som bevis på deres seriøsitet.

Endelig afgørelse inden udgangen af maj

Dermed er der kun den ene ansøgning, som Radio- og TV-nævnet nu senest ved udgangen af maj skal have behandlet. Tilladelsen til at stå for alt TV, der modtages på stueantenner, vil gælde fra 3. april 2020 og ti år frem, nemlig til 30. juni 2030.

Boxer blev i efteråret 2017 købt af det sønderjyske energiselskab SE/Sydenergi, som også ejer Danmarks næststørste TV-distributør, Stofa.

Boxer havde i september 2017 omkring 280.000 TV-kunder og sælger også internetforbindelser til sine TV-kunder. Det sker via TDCs landsdækkende fastnet.

Boxer har slået sig op på som den første at droppe de omstridte TV-pakker og sælge TV-kanaler enkeltvis.