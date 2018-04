Konsortium overtager størstedelen af TDC - men når ikke magisk afnoteringsgrænse

Den danske teleselskab TDC skifter endnu engang hænder. Det står klart, efter 88 pct. af aktionærerne i TDC har besluttet sig for at sælge deres ejerandele i teleselskabet til et konsortium bestående af ATP, PFA, PKA og australske Macquarie. Da kvartetten i forvejen havde lovet at gennemføre købstilbuddet, hvis man fik tilsagn fra mere end to tredjedele af aktionærerne, bliver tilbuddet nu gennemført.

»Med den majoritet af aktionærer, som har accepteret vores tilbud, er det med tilfredshed, at vi har nået denne vigtige milepæl, hvor TDC nu bevæger sig over i et nyt langsigtet ejerskab. Som et konsortium af erfarne investorer vil vi nu rette vores fokus mod at realisere vores vision for TDC, der i konsortiets langsigtede ejerskab vil spille en førende rolle i udviklingen af fremtidens digitale infrastruktur i Danmark. Vi ser frem til at samarbejde med alle TDCs interessenter, når vi påbegynder dette arbejde under ledelse af selskabets ledelsesteam og de flere end 8.000 dedikerede medarbejdere i Danmark og Norge,« siger PFAs direktør, Allan Polack, i en pressemeddelelse.

De tre danske pensionskasser og den australske investor når dog akkurat ikke op på en 90 procents ejerandel af TDC, hvilket betyder, at de som udgangspunkt ikke kan tvangsindløse de resterende aktionærer. Derfor tyder meget på, at teleselskabet forbliver på børsen, med mindre de resterende 12 pct. af aktiekapitalen går med til en afnotering. Dermed står TDC umiddelbart i samme situation som i 2005, hvor en gruppe kapitalfonde overtog lige knap 90 pct af TDC, men hvor ATP blokerede for en afnotering af teleselskabet. Skæbnens ironi vil nu, at ATP i forhåndenværende tilbud er at finde på købersiden.

Tidligere torsdag fik markedet en indikation af, hvem der måske sidder på de resterende aktier i TDC. Her offentliggjorde storbanken UBS nemlig, at man ejer aktier i TDC svarende til 12,9 pct. af aktiekapitalen. Hvis man lægger det oven i firekløver-konsortiets ejerandele i TDC, når man op over 100 pct., hvilket om ikke andet indikerer, at nogle af aktier kan have skiftet hænder siden UBS udsendte sin fondsbørsmeddelelse klokken 10:41. Erhvervshistorien indeholder eksempler på, at en investor har sat på over 10 pct. af aktierne i et selskab, som er under et overtagelsestilbud. Det skete blandt andet i Danisco, hvor Dupont i første omgang blev forhindret i at overtage selskabet fuldt ud, da den aktivistiske investor Elliott købte lige over 10 pct. af aktierne i Danisco. Det er dog endnu for tidligt at spekulere i, om det samme kan ske i denne omgang.

TDC har været igennem et omtumlet forår, der på mange måder kandiderer til at være et stykke dansk erhvervshistorie. Først annoncerede koncernen med topchef Pernille Erenbjerg i spidsen, at man ville fusionere med mediekæmpen MTG, men kort efter annonceringen af den handel, lækkede en ukendt kilde, at ATP, PFA, PKA og Macquarie havde sværmet om TDC i et stykke tid. Da konsortiet kom med sit tilbud på 50,25 kr. per aktie, endte TDCs bestyrelse med at anbefale overtagelsen, og derfor gik MTG-planerne i vasken.

Konsortiet har allerede fået myndighedernes godkendelse af købet. Handlen ventes at blive gennemført 4. maj, ifølge Ritzau Finans.