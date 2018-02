Kinesisk techgigant er på vej ned i dine lommer

Forestil dig Facebook, Amazon, Google og MobilePay i en og samme app. Og så slidt mere. Den kinesiske app WeChat er downloadet af 500 millioner kinesere og er meget mere end en chat-tjeneste. Du kan leve hele dit liv igennem den lige fra at vedligeholde dine digitale venskaber, finde underholdning, spille spil og gå på shopping i enhver kinesisk forretning med respekt for sig selv.

Men hvad de færreste ved, er, at navnet på virksomheden bag WeChat er Tencent. Tencent har med de mange tjenester ufattelige mængder data på deres brugere, og den forretningsmodel er de i fuld gang med at eksportere til Europa.

Det seneste år har Tencent investeret i både Snap, Tesla og Spotify. Ifølge medieekspert Matthew Brennan, der snart udkommer med bogen The story of WeChat, vil vi se mange flere af disse investeringer i tjenester og produkter, der allerede er populære i Vesten. Sådan vil Tencent lige så stille vinde indpas i europæernes liv.

»Det er ikke ligesom fx Samsung, der laver produkter. Du kan købe en Samsung-telefon eller -køleskab. Når en virksomhed som dem træder ind i vores liv, opdager vi, at det er dét produkt med dét navn. Men du kommer til at se Tencent træde ind i dit liv gennem opkøb af andre virksomheder, som du ikke vil opdage, pludselig kommer fra Kina,« siger Matthew Brennan til IDAs teknologipodcast, Techtopia.

App-til-app økosystem

WeChat har oprindeligt bygget sin forretning på spilindustrien, men i dag er det en magtfuld platform, som de kinesiske virksomheder er nødt til at forholde sig til.

»Det er nærmest et app-til-app økosystem. Virksomheder i Kina vil alle være til stede på WeChat-platformen. Og den trafik, de får fra WeChat vil typisk være større, end hvad de får fra deres eget website. Så det er et utrolig vigtigt marketing-, kundeservicekanal- og e-handelskanal,« siger Matthew Brennan, der har boet i Kina de seneste 13 år.

Det kan lyde som den position, Facebook efterhånden har opnået over for mange virksomheder i Vesten. Men den store forskel er ifølge Matthew Brennan, at WeChat ikke bare er en annonceplatform, men også leverer betalingssystemet. Med ganske få tryk med fingeren bevæger WeChat-brugerne sig friktionsløst mellem at booke en taxa, købe aktier og chatte med deres venner.

»Det er det der adskiller WeChat fra andre globale samtaleplatforme som WhatsApp eller sociale medier som Facebook. At betalingerne er integreret så godt og så dybt i platformen. Jeg kan sende penge til en ven lige så nemt som jeg kan sende dem en tekstbesked. Og jeg kan investere de penge i et finansielt produkt ved få indtastninger, hvis jeg vil,«siger han til Techtopia.

Den kinesiske regering kigger med

Har du downloadet WeChat-appen vil du sikkert undre dig over snakken om alle de mange funktioner. Men det er ikke så underligt, for uden for den kinesiske mur er det en helt anden og enklere app, brugerne bliver eksponeret for, som ikke indeholder meget andet end en chatfunktion.

Samtidig opbevares data ifølge Matthew Brennan på en anden måde på nogle andre servere, så der er vandtætte skodder mellem europæernes WeChat-data og den kinesiske regering. Det er langt fra tilfældet for de kinesiske brugere.

»I Kina er det et helt andet system. De (regeringen, red.) har faktisk adgang til den data, der kører over platformen. Hvis regeringen vil have adgang til det, så er WeChat nødt til at give dem det. Det er desværre sådan, tingene foregår i landets juridiske miljø,« forklarer Matthew Brennan.

Var aldrig sket i Europa

I Kina er over 700 millioner mennesker koblet til internettet. Det er for manges vedkommende sket efter smartphonens udbredelse, så de ejer hverken en stationær eller en bærbar computer. Og det vil de heller ikke komme til, mener Matthew Brennan.

Han mener, at kineserne aldrig ville have foræret deres oplysninger til Tencent i den grad, de har gjort, hvis udviklingen var sket langsommere.

»På grund af den kultur, bliver ting som WeChat mulig. Men her i Europa er der stadig en masse legacy-platforme, og folks brug af internettet har udviklet sig langsommere. Kina har bevæget sig hurtigt og direkte ind i det her phone only-system, og det har givet dem mulighed for at gøre alt det her på et sted,« forklarer Matthew Brennan, der efterspørger et alternativ.

»Det ville være godt at se muligheder åbne sig, hvor mennesker kunne betale for at beskytte deres data. Men der tror jeg ikke vi er endnu. Faktum er at 99 procent af os ikke rigtig bekymrer os om det, så det er ikke en levedygtig forretningsmodel,« siger han.

Du kan høre hele udsendelsen, hvor vært Henrik Føhns også forsætter sit eventyr med at lave sin egen kryptovaluta på Techtopia.dk eller direkte via iTunes.

Artiklen er oprindeligt publiceret på IDA Universe.