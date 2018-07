Kate Perry, Obama og Lady Gaga har på få dage mistet over to mio. følgere hver på Twitter - og det er ikke deres egen skyld

På få dage har stjerner som sangerne Katy Perry og Lady Gaga og den tidligere, amerikanske præsident Barack Obama mistet enorm popularitet - og det er ikke deres egen skyld.

Omkring 2,5 millioner følgere forsvandt pludselig fra de to sangeres Twitter-konti, mens Barack Obama lige så pludselig blev fulgt af 2,1 millioner færre.

Hver femte Twitter-konto er lukket

Årsagen: Twitter - Donald Trumps yndlingskommunikationskanal - har på to måneder lukket hver femte konto, fordi der er fup og svindel involveret. En femtedel af Twitter-brugerne er altså falske og nu sat ud af spillet. Det svarer til, at en million konti er blevet lukket dagligt.

Den beslutning går dermed ikke alene ud over Twitter selv, hvis forretning med ét er skrumpet betydeligt, hvilket kan få betydning for annonceindtægterne. Det går også ud over Twitter-brugerne, hvor mange ser det som et kald at kunne mønstre det størst muligt antal følgere.

Ifølge Twitters juridiske chef, Vijaya Gadde, vil Twitter-brugere i gennemsnit miste fire følgere. Twitters egen Twitter-konto har mistet 7,7 millioner følgere.

Twitter: Tilliden skal retur

Twitter har begrundet oprydningen med en »løbende og global indsats for at opbygge tillid«. Den kommer som følge af afsløringerne af især russisk indblanding i den amerikanske valgkamp, som i 2016 bragte Donald Trump ind i Det Hvide Hus. Horder af falske konti på både Facebook og Twitter blev bestyret fra de såkaldte »troldefabrikker« i Rusland med det formål at påvirke udfaldet af valget.

Twitter lukker nu for adgangen til konti, som viser usædvanlig aktivitet, enten fordi den bliver blokeret af andre, eller fordi den udsender usædvanlige mængder af tweets - de små tekstbeskeder, der fungerer som en slags offentlig SMS, fordi de kan ses af alle og sorteres gennem såkaldte »tags« eller etiketter, som brugerne sætter på for at angive, hvilket emne de skriver om eller kommenterer.

Twitter havde ved udgangen af marts 336 millioner månedlige brugere, heraf de 69 millioner i Europa. Det var før oprydningen.

Twitter omsatte i 1. kvartal for 664,9 millioner dollars og havde et overskud på 61 millioner dollars for de tre måneder. Pengene kommer fra annoncesalg.

Twitter er stiftet i 2006.