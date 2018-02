Kapitalfond vil købe TDC via et skuffeselskab i skattevenlige Luxembourg

Halvdelen af de værdier, som fremover bliver skabt i TDC, vil via et sindrigt netværk af selskaber i bl.a. skattevenlige Luxembourg ende på den britiske kanalø Guernsey, skriver Finans.

Det viser en kortlægning, som Finans har foretaget af selskaberne bag DK Telekommunikation ApS, der i sidste uge meddelte, at de er klar til at købe TDC for 40,8 mia. kr.

DK Telekommunikation ApS ejes af ATP, PFA, PKA og den australske kapitalfond Macquarie Infrastructure and Real Assets (MIRA). Mens de tre danske pensionskasser investerer i DK Telekommunikation ApS via helejede kommanditselskaber, ejer den australske kapitalfond 50 pct. via et britisk selskab, DKTUK Limited, som igen ejes af skuffeselskabet DCI Investments S.a.r.l med adresse i Luxembourg.



Jan Pedersen, professor i skat ved Aarhus Universitet, forklarer, at turen via Luxembourg åbner for, at man kan sende udbytter fra et dansk selskab til f.eks. moderselskaber placeret i skattely uden at betale skat.



»Luxembourg har en noget mere fordelagtig beskatningslovgivning, når det gælder udbytter og datterselskabsudbytter,« siger Jan Pedersen til Finans.



I en mail til Finans afviser den australske kapitalfond, at selskabskonstruktionen har nogen skattemæssig betydning.



»Selskabsstrukturen har ingen indflydelse på beskatning af indtjening og udbytte,« lyder meldingen fra MIRA-ledelsens talsmand i London, Nicole Grove.



Det beroliger dog ikke Jeppe Kofod (S), medlem af EU-Parlamentet og mangeårig forkæmper for en styrket skattelovgivning i EU.



»Vejen via Luxembourg er en konstruktion, der typisk bliver brugt til aggressiv skatteplanlægning og måske også kan bruges til egentlig skatteunddragelse. Så det er ganske alvorligt,« siger Jeppe Kofod til Finans.