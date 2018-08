Jyske Bank tilbyder Apple Pay til andre bankers kunder

Jyske Bank lancerer Apple Pay til andres bankers kunder. Det skriver topchefen i Jyske Bank, Anders Dam, på Twitter fredag eftermiddag.

Han skriver endvidere, at man sagtens kan beholde sin egen bank, men man skal dog online oprette sig som kunde i Jyske Bank, for at drage fordel af tjenesten. Den nyoprettede kunde skal herefter overføre penge til den nye konto samt bestille et Visa-Mobil kort.

Anders Dam skriver i et andet tweet, at han håber, kunderne ser Jyske Bank som en moderne bank.

Det er vores strategiske mål, at kunderne opfatter Jyske Bank som en moderne digital relationsbank. Derfor er det glædeligt at kunne konstatere at antal Visa kort, der har været tilkoblet Applepay nu, i et stykke tid, har været seks cifret, skriver Anders Dam på Twitter.

Apple Pay er en form for digital pung, hvor man kan betale via iPhone i eksempelvis dagligvarerbutikker.

Jyske Bank aktien falder 0,43 pct. og handles i 344 kr. fredag eftermiddag.

/ritzau/FINANS