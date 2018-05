iZettle i børsjagt på 2 milliarder svenske kroner

»Begyndt at sælge alle vegne« lyder det optimistiske slogan for betalingstjenesten iZettle. Det har nu fået en ekstra betydning, efter at virksomheden har offentliggjort at de er på vej på børsen i Sverige. Fintech-startuppen har ellers modtaget rejst kapital fra investorkredsen af flere omgange, men går nu på Nasdaq Stockholm i jagten på milliarder svenske kroner.

»Børsnoteringen vil give os en bedre adgang til kapitalmarkeder, der kan muliggøre vores videre vækst og hjælpe os styrke vores profil med handlende, nøgle partnere i erhvervslivet og i den hårde konkurrence for at hverve talent,« lyder det fra topchef Jacob de Geer i en udmelding.

Væksten er på mange måder blevet et mantra hos iZettle. Virksomheden rejste i fjor lidt under 300 millioner danske kroner fra investorer, og udvidede produktsortimentet til at inkluderer teknologiløsninger til lagerhold, produktdata og foretage analyse for kunder til udvikling af erhvervspotentiale. Desuden investerede den svenske startup i en e-handelsplatform for forretningsdrivende i Sverige og Storbritannien ifølge erhvervsmediet Bloomberg.

Kapitalblødning og 40 procent i vækst

På den korte bane, skal børsnoterignen dog dæmme op for den kapitalblødning, der præger mange startups i de første år. Det betyder i praksis, at iZettle skal vækste med 40 procent om året og gerne skulle undslippe årlige underskud ved udgangen af 2020. Navigatørerne gennem børsnoteringen skal ifølge virksomheden være Carnegie Investment og J.P. Morgan, der tilsammen skal hjælpe grundlæggerne, topchef Jacob de Geer og bestyrelsesformand Magnus Nielsson, til at finde de påkrævede 2 milliarder, som planen øjensynligt kræver.

Den svenske betalingsservice blev grundlagt tilbage i 2010, og havde i fjor en omsætning på 776 millioner svenske kroner, eller lidt under 550 danske, og en aktiv brugerbase på 413 millioner. Samtidig støttes den svenske startup allerede af en række etablerede navne indenfor betalingsløsninger, og på listen over investorer findes både Mastercard, American Express og den spanske storbank Santander, foruden flere indeksfonde, skriver Financial Times.