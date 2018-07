ISS: Robot skal overvåge ansatte fra ikke EU-lande

I efteråret får servicekoncernen ISS en robot, som hver måned skal tjekke status hos myndighederne for de 2000 ansatte fra ikke EU-lande.

Det skriver Dagbladet Børsen.

For at tjekke om medarbejderne overholder reglerne om opholdstilladelse, arbejdstilladelse og loft over arbejdstiden, har virksomheden indtil videre spurgt medarbejderne og myndighederne.

Flemming Bendt, som er administrerende direktør i ISS Danmark, siger, at kontorassistenterne indtil videre har brugt ca. en time per sag i processen. Han tilføjer, det ikke længere giver mening at fortsætte på den måde, da byrden er for tung.

»Det påhviler også os at finde ud af, hvis en af disse medarbejdere har fået et ekstra arbejde og derfor overskrider sit maksimale antal timer. Vi får intet at vide, men når det bliver opdaget, er det vores og den anden arbejdsgivers fejl og ansvar,« siger Flemming Bendt til Børsen.

På nuværende tidspunkt sender virksomheden autogenererede breve ud til medarbejderne, som skal videresende det til Styrelsen for International Rekruttering og Integration (Siri). Med den nye robot skal medarbejderen ved ansættelse give samtykke til, at ISS sender brevene direkte myndighederne.

»Så kan vi skrue op for volumen, så vi spørger alle 2000 medarbejdere på månedsbasis uden en nævneværdig manuel indsats. I princippet bør vi jo hver måned, inden vi udbetaler løn, spørge Siri, om der er ændringer i medarbejdernes arbejds- og opholdstilladelser. Så har vi beskyttet både os selv og medarbejderen med næsten 100 pct. sikkerhed, hvilket er vores ambition,« siger Flemming Bendt til Børsen.

Siri ligger under Udlændinge- og Integrationsministeriet, men det har ikke været muligt for Børsen at komme i kontakt med udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V), som er på ferie.