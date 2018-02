IBM åbner iværksættergarage i København

En af verdens engang største teknologivirksomheder, IBM, vender nu tilbage til en af de garager, som har været grundlaget for tilblivelsen af utallige erhvervssucceser, når IBM Cloud Garage onsdag eftermiddag åbner i Kødbyen i København for at hjælpe flere i gang som iværksættere med hjælp fra de nyeste teknologier.

Københavns overborgmester, Frank Jensen, åbner klokken 16 garagen, som til daglig vil blive drevet af op til 30 specialister inden for design, IT-udvikling, IT-arkitektur og datalogi. IBM håber dermed at kunne gøre den nyeste, teknologiske udvikling tilgængelig for alle virksomheder, uanset om de er ved at blive født eller allerede er store.

Garage nummer ti i verden

Den københavnske garage er nummer ti i verden. Nive, London, Tokyo og San Francisco huser nogle af de andre.

»Innovation er på dagsordenen hos alle vores kunder, men virksomheder har ofte problemer med at udvikle den rette kultur og agilitet, der karakteriserer opstartsvirksomheder. Her kommer garagen ind i billedet. Her kan kunder hurtigt lære, hvordan man kan bygge og udvikle løsninger med teknologier som cloud, blockchain og kunstig intelligens,« siger IBMs danske direktør siden 2015, Henrik Bodskov, om satsningen.

»Cloud« er IT, der kører fra en central server koblet på Internettet, så man ikke selv behøver at installere udstyr og programmer, mens »blockchain« er teknologien bag f.eks. den virtuelle valuta bitcoin og i virkeligheden er en slags digital regnskabsbog, som holder nøje styr på historikken i alle former for transaktioner.

Tænk teknologi fra starten

I IBMs garage skal virksomheder kunne få hjælp til at designe og skabe nye mobilapps og nye tjenester inden for alle brancher - heriblandt detailhandel, finansverdenen og rejsebranchen.

IBM har valgt at placere garagen i København, fordi flere end 40 procent af alle nye iværksættervirksomheder ifølge vækstanalysen »Iværksætterbarometer 2017« skabes i hovedstaden.

Den danske regering fremlagde for nylig oplæg til en strategi, der skal positionere Danmark som førende i verden inden for digital innovation.

IBM blev stiftet i 1911 og har været kendt under kælenavnet Big Blue. I mange år var det amerikanske selskab, som stod bag skabelsen af den personlige computer, PCen, verdens førende computerproducent. Den del blev i 2005 solgt til den kinesiske teknologigigant Lenovo, som senere også for nylig købte IBMs afdeling for mindre servere. I dag leverer IBM tungere hardware samt forskellig software og infrastruktur og driver en omfattende konsulentforretning