Hver fjerde skal fyres hos HTC

HTC, som står bag de roste U-telefoner som her på reklameskiltet i Taipei på Taiwan, skal af med 1.500 medarbejdere. Foto: Sam Yeh, AFP/Scanpix

Smartphoneproducenten HTC skal fyre hver fjerde medarbejder i et forsøg på at komme bedre på fode.

1.500 stillinger vil blive nedlagt i produktionen på Taiwan, hvor HTC har hjemme. Det svarer til en fjerdedel af de 6.450 ansatte hos HTC, som for ti år siden sad på omkring ti procent af det globale smartphonemarked men siden er blevet tromlet af sine konkurrenter.

Fyringsrunden vil være gennemført ved udgangen af september.

Frasalg til Google

HTC solgte i 2017 en del af sin mobilproduktion med 2.000 ansatte såvel som en række patenter for i alt 1,1 milliarder dollars til internetgiganten Google. Google udvikler selv telefoner under navnet Pixel og står desuden bag verdens mest udbredte mobilstyresystem, Android, som ligger på henved 86 procent af alle nyproducerede smartphones i verden. HTC havde hjulpet Google med at udvikle Pixel-telefonerne, som lægger sig i den dyre ende af skalaen med særligt fokus på kameradelen og med den rene udgave af Android.

Frasalget betød reelt, at HTC trak sig ud af den direkte konkurrence med Samsung og Apple, som sidder på verdens mobilmarked. I stedet har HTC fokuseret på at producere udstyr til virtuel virkelighed, VR (»virtual reality«), hvor man med briller for øjnene kan bevæge sig rundt i digitale universer og interagere med figurer og ting. HTC står bag Vive Pro-brillerne, som konkurrerer med bl.a. Sonys og Samsungs tilsvarende briller.

HTCs salg lå i april 55,5 procent under, hvad det gjorde for et år siden.