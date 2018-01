Hvad bragte 2017 i teknologiens verden og hvad nu?

2017 blev året, hvor vi fik en lovgivning om selvkørende biler, men bilerne blev i garagen. Bitcoin-kursen gik gennem loftet, kunstig intelligens popper op overalt og truer med at tage vores jobs, mens verdens cybersikkerhed for alvor blev testet.

Ny teknologi har det med både at indeholde utopier og enorme skyggesider. Det er de fire ovenstående eksempler et godt billede på, men hvad er der egentlig sket i 2017 i teknologiens verden, og afslører året, der gik noget om det, der kommer?

IDAs nye teknologipodcast, Techtopia peger på netop de fire emner som årets vigtigste inden for teknologiens verden.

Alle de store vil lave selvkørende biler

Tilbage i juli opdaterede Vejdirektoratet Færdselsloven, så der nu kan gives tilladelse til forsøg med selvkørende biler. Lovgivningen har været heftigt efterspurgt i den teknologiske verden, men ved årets udgang er det endnu kun Autonomous Mobility ved DTU, der har ansøgt om testkørsel. De regner dog med, at 2018 bliver året, hvor de sender selvkørende biler på gaden.

Teknologisk talsmand i IDA, Rolf Ask Clausen, mindede i Techtopia om, at det ikke er mere end 10 år siden, at en totalt mislykket konkurrence i USA løb af stablen, hvor man testede selvkørende bilers evne til at køre en bestemt strækning.

Siden er det gået stærkt med den teknologiske udvikling og særligt i USA. Volkswagen var de første til at ansøge om at køre med selvkørende køretøjer i USA, og siden er blandt andre Mercedes, Google, Delphi, Tesla, Bosch og Uber kommet til. De er der alle sammen, og den selvkørende bil synes efterhånden at være en teknologisk platform, som alle store bil- såvel som teknologivirksomheder byder ind på.

»Alle de store er der. Der bliver investeret massivt ned i det her, og dermed fortæller det os også, at det kommer. For det gør ting teknologisk, når der bliver arbejdet så hårdt på det, som der gør med selvkørende biler«, siger Rolf Ask Clausen.

Stadig langt fra menneskelig intelligens

Der er blevet råbt meget vagt i gevær omkring den allestedsnærværende og hastige udvikling af kunstig intelligens. Nogle er bange for, at teknologien vil stjæle en masse jobs fra os mennesker, andre ser det som et kraftfuldt og anvendeligt værktøj.

Google-firmaet DeepMind løb med de fleste overskrifter, da de i december udviklede en computer, der på 4 timer oplærte sig selv til at være verdens bedste skakspiller. Teknologien er ikke udviklet til at spille brætspil, men kan finde anvendelse inden for fx energiforskning, bioteknologi og materialeforskning, forudser Google-forskerne.

Men dermed ikke sagt, at vi er tæt på at udvikle kunstig intelligens på niveau med den menneskelige intelligens. For DeepMind-computeren er stadig et eksempel på en såkaldt smal intelligens, der udvikles til én specifik opgave, mener Rolf Ask Clausen.

»Det eneste, jeg kan se, er, at der er langt til det der. Forestil dig den her computer, og så kan den i øvrigt også lige skrælle kartofler eller finde ud af, at barnet har feber. Mennesker er nogle meget universelle maskiner, hvis man skal lave den sammenligning,« siger han til Techtopia.

Bitcoins er kommet for at blive

Når man hører nationalbankerne tale om bitcoins, så er det nogenlunde ligesom at spørge Blockbuster, om de synes streaming på Netflix er en god idé.

Sådan kan snakken gå om bitcoins, der af nogle udnævnes til en boble og en bekvem valuta for hackere og lyssky forretning. Faktum er, at bitcoin-kursen i løbet af 2017 steg fra cirka 1.000 dollars til at svinge omkring 16.000 dollars ved årets udløb.

Det kan lyde som en boble, men måske er bitcoins bare ved at finde sit naturlige niveau.

Idéen bag bitcoin er efter sigende at skabe et digitalt betalingsmiddel, hvor man ikke skal betale gebyrer i diverse banker. Der går hurtigt 1 procent her og 5 procent der, når man skal lave en overførsel til et menneske på den anden side af kloden, mener Rolf Ask Clausen.

»Selve idéen om at der skal komme noget digitalt, der skal kunne løse det og fjerne nogle af de udgifter og noget af den friktion. Det tror jeg ikke, der er nogen diskussion, om at det kommer til at ske,« konstaterer han.

Cyberkrig kalder på oprustning

Cyberkriminalitet er langt fra en ny ting, men i 2017 blev emnet ophøjet til et højpolitisk indsatsområde. Først kom det verdensomspændende Wannacry-angreb i maj, der blandt andet lagde en række engelske hospitaler ned. Siden buldrede det endnu større angreb, NotPetya, afsted i juni. Det lammede Mærsk og kostede containergiganten næsten 2 milliarder kroner. Og så ikke et ord om Ruslands hacking af det amerikanske valg, som vi i årets løb har fået tydelige tegn på.

De voldsomme cyberangreb fortsætter ifølge Rolf Ask Clausen ind i det kommende år, og det har fået en ekspert til at efterspørge op mod en million cybersikkerhedseksperter på verdensplan.

»Hvis vi kigger fremad mod 2018, så tror jeg, vi skal holde på hat og briller, for der kommer til at foregå mange vilde ting,« siger han.

Artiklen er oprindeligt publiceret af IDA Universe.