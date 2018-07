Hundredvis af menneskeøjne kikker i dine e-mails

Du er ikke alene om at læse dine egne e-mails. Google giver masser af eksterne firmaer lov til uhindret at læse med. Arkivfoto: Karen Bleier, AFP/Scanpix

Uden nogen form for begrænsninger har Google tilladt hundredvis af udviklere fra eksterne selskaber få adgang til at læse folks private beskeder i internetgigantens postprogram, Gmail, der bruges af 1,4 milliarder mennesker.

Det afslører den amerikanske finansavis Wall Street Journal.

»En beskidt hemmelighed«

Det er ellers kun et år siden, at Google lovede at stoppe med at lade computere scanne alle e-mails hos Gmail-brugerne for at kunne vise målrettede annoncer. Det skulle gøre folk trygge ved, at Google prioriterede privatlivets fred og sikkerheden højest.

Alligevel sidder hundredvis af menneskeøjne og kikker i folks e-mails. En af virksomhederne fortæller, at det er »almindelig« praksis og »en beskidt hemmelighed«, og Google siger selv, at det ikke strider mod Googles egne regler.

Google tillader, at man kan koble sin Gmail-konto sammen med forskellige apps programmer, som kan styre e-mails, eller som kan bruges til rejseplanlægning og prissammenligninger. Mange apps samler også andre oplysninger ind, som de finder i indbakken, og bruger dem til at målrette annoncer.

Kontrollér selv - og slet de uvedkommende

Når man bruger sådan en ikke-Google-tjeneste, skal man give Gmail lov til at kunne bruges. Denne tilladelse omfatter ofte, at den eksterne tjeneste kan »læse, sende, slette og håndtere din e-mail«, og dermed får ansatte hos eksterne firmaer lov til at læse med, hvis de vil.

Og det sker. Avisen har talt med flere virksomheder, hvor de ansatte har læst tusinder af andres e-mails. Det gør de for at kunne forbedre deres egne programmer, så de bliver bedre til f.eks. at sortere vigtige e-mails frem, så man hurtigere ser dem.

Virksomhederne fortæller, at de ikke har bedt Google om særlig tilladelse til at kunne læse Gmail-beskederne. Det indgår nemlig allerede i brugerbetingelserne.

Google anbefaler, at Gmail-brugere efterser sikkerhedsindstillingerne. Her kan man se, hvilke apps der har adgang til ens konto, og kan slette dem, der ikke må have det.