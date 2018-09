Huawei bygger 4G-routeren ind i trådløs højttaler

BERLIN: De trådløse højttalere får nu konkurrence fra en helt ny front. Den kinesiske elektronikgigant Huawei er nemlig klar med en trådløs højttaler, der samtidig fungerer som internetrouter, så man ikke behøver at have en blinkende æske stående derhjemme.

AI Cube hedder Huaweis højttaler, der har indbygget 4G-router, så den kan kobles på mobilnettet og skabe et trådløst net, hvorigennem man kan koble sit udstyr på internettet - og selvfølgelig tage den og internetforbindelsen med sig rundt. Højttalerrouteren kommer formentlig i handelen til januar 2019, og den vil primært blive solgt gennem teleselskaberne.

AI Cube kan levere trådløse internethastigheder på op til 300 megabit i sekundet, men kobler man udstyr direkte på routeren med ledning, kan man opnå 1,2 gigabyte i sekundet. Der er dog kun et netstik til rådighed ud over højttalerens strømstik.

Amazons Alexa indbygget

Den trådløse højttaler har indbygget internetgiganten Amazons talegenkendelsessoftware Alexa. Den forstår dog stadig kun engelsk og tysk og er dermed mindre relevant for danskere, der næppe gider tale udenlandsk til deres højttaler for at få den til f.eks. at hente svar på nettet, sætte musik til afspilning, tage tid på maden i ovnen eller udføre andre, lettere opgaver.

Højttaleren virker selvsagt også som en almindelig højttaler, som trådløst kan afspille musik fra f.eks. en smartphone.

Markedet for trådløse højttalere er i stor vækst, og der er stadig flere om buddet på at forfine og forbedre lydkvaliteten.

Huawei er verdens næststørste producent af smartphones efter netop at have overhalet Apple. Samsung er størst.

Berlingske dækker Europas største forbrugerelektronikmesse, IFA, i Berlin. Berlingske er inviteret af Branchen Forbrugerelektronik (BFE).