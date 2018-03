Hollandsk folkeafstemning: Nej til mere overvågning

Hollænderne nedstemte onsdag et kontroversielt lovforslag fra regeringen om at udvide efterretningstjenesternes aflytningsmuligheder. Arkivfoto: Remko de Waal, EPA/Scanpix

Hollænderne har sagt nej til at give landets efterretningstjenester større muligheder for at overvåge internettrafikken og indsamle data.

Ved en folkeafstemning onsdag, som nu næsten er talt endeligt op, har 48,8 procent afvist regeringens lovforslag, mens 47,3 procent støtter det, skriver britiske BBC. Ud fra meningsmålinger på valgstederne på valgdagen var der ellers udsigt til et ja.

Folkeafstemningen er kun vejledende, men premierminister Mark Rutte har lovet at tage resultatet alvorligt. Over 400.000 hollændere skrev under på, at de ønskede en vejledende folkeafstemning.

Hele områder skulle kunne aflyttes

Lovforslaget ville have givet mere magt til de to efterretningstjenester i landet, som ville kunne få lov til at aflytte hele geografiske områder og ikke blot enkeltpersoner, kunne gemme oplysningerne i op til tre år og kunne dele oplysningerne med efterretningstjenester i andre lande. Et uafhængigt panel ville skulle godkende aflytningerne først, lagde lovforslaget op til; godkendelserne skulle altså ikke forelægges en domstol.

Menneskerettighedsorganisationen Amnesty International har kritiseret det hollandske lovforslag i sin årsrapport, og det hollandske statsråd, som gransker alle nye love, mener, at det kan være i strid med den europæiske menneskerettighedskonvention. Der har været stor debat i Holland, hvor kritikere mener, at det ville være en overtrædelse af privatlivets fred, og at der var indlagt alt for lidt kontrol med efterretningstjenesternes mulige brug af de nye midler.

For at folkeafstemningens resultat skal have betydning, skal mindst 30 procent af vælgerne deltage. Ifølge det hollandske nyhedsbureau ANP har 53 procent af hollænderne stemt. Afstemningen blev holdt i forbindelse med lokalvalg i en stor del af landet.