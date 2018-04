Højttalergiganten Sonos har hemmelige børsplaner

Den amerikanske storproducent af trådløse højttalere, Sonos, går med hemmelige planer om at blive børsnoteret og dermed skaffe sig flere penge til at udvide forretningen.

Allerede til juni eller juli kan det 16 år gamle selskab være børsnoteret, skriver den amerikanske finansavis Wall Street Journal. Sonos har ifølge kilder allerede afleveret de første papirer til USAs børsmyndigheder og har tidligere i denne uge holdt en analytikerdag, hvor Sonos' topfolk gennemgik virksomheden.

Sonos er kendt for sine trådløse højttalersystemer, som kan sættes op til at spille musik i forskellige rum. Senest har Sonos-højttalerne fået indbygget Amazons talegenkendelsessoftware Alexa, så man vil kunne tale - dog ikke dansk - til dem og få afspillet ønskemusikken uden at skulle rode med en PC eller mobiltelefon. Sonos vil også bygge Googles talegenkendelsessoftware Assistant ind i sine højttalere og desuden gøre dem klar til at tale sammen med Apples digitale assistent, Siri.

Sonos har fået øget konkurrence, efter at både de store, klassiske elektronikproducenter og senest også Apple og Google selv er begyndt at producere trådløse højttalere.

Investorer - heriblandt KKR, som fra 2006 til 2013 var medejer af TDC - har ifølge Wall Street Journal allerede skudt 110 millioner dollars i Sonos.