Her er regeringens længe ventede teleudspil

Det har været flere år undervejs og er blevet udskudt gentagne gang.

Men nu løfter regeringen endelig en del af sløret for udspillet til et nyt teleforlig, der skal sætte de langsigtede rammer for investeringer i mobil- og bredbåndsdækning.

Regeringen vil blandt andet give telebranchen mere stabile rammevilkår og gøre det mere rentabelt at drive teleinfrastruktur. Det bliver billigere for branchen at nedgrave, ligesom regeringen med nye afskrivningsregler vil skabe bedre rammer for investeringer. Det skriver ITWatch, som er i besiddelse af regeringens udspil.

Særligt de nye afskrivningsregler er noget, som telebranchen længe har efterspurgt. Når TDC eller elselskaberne etablerer fibernet, sker det nemlig ofte med en lang tilbagebetalingstid på op til 25 år. Derfor er selskaberne interesseret i mere lempelige afskrivningsregler for at gøre det mere attraktivt at investere.

Plan for udrulning af 5G

I udspillet, som regeringen præsenterer mandag, er der også flere initiativer, der skal sikre hurtigere og mere landsdækkende bredbånd. Her foreslår regeringen blandt andet, at områder uden bredbånd skal dokumenteres bedre, så man kan lave målrettede indsatser.

Der afsættes desuden nye millioner til bredbåndspuljen, som får tilført 60 mio. kr. i år, skriver Watch-mediet.

Regeringens målsætning er fortsat, at alle danskere skal have adgang til 100/30 megabit bredbånd i 2020. I dag har ca. 89 pct. af husstandene en teknisk mulig adgang til 100/30 megabit.

Regeringen ønsker også at sikre bedre mobildækning på knap 20.000 adresser i landet, hvor der ifølge udspillet i dag er for ringe dækning. Dette skal klares gennem de kommende frekvensauktioner, der afholdes i slutningen af 2018, mens regeringen vil åbne netværk i yderområder, så alle får adgang til bedre netværk.

Regeringen har desuden planer om at lave en national handlingsplan for udrulning af 5G i Danmark, ligesom den ønsker at justere de nuværende frekvensafgifter.

Tele- og energibranchen har længe skreget på et nyt teleforlig i stedet for det nuværende, som blev stykket sammen i 1999. Blandt andet det konsortium, der er i færd med at købe TDC, og som vil transformere TDC til et infrastrukturselskab og investere massiv i fibernet. Vilkårene i teleforliget vil have afgørende betydning for den mission.