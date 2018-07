Google står til rekordbøde i milliardklassen for Android

Google ventes onsdag at få den største bøde nogen sinde for at have misbrugt sin magt over verdens mest anvendte mobilstyresystem, Android.

Ifølge den britiske finansavis Financial Times vil EUs konkurrencekommissær Margrethe Vestager give internetgiganten en bøde, der langt overgår de 2,4 milliarder euro eller 18 milliarder kroner, som hun sidste år gav Google for at have favoriseret egne tjenester på ved prissammenligningssøgninger.

Topchefen for Google, Sundar Pichai, skulle ifølge nyhedsbureauet Bloomberg tirsdag have en orienterende telefonsamtale med Margrethe Vestager.

EU: Google tvang egne tjenester frem

Både EU-Kommissionen og Google selv har ikke villet kommentere den forestående, forventede bøde.

De 28 EU-landes konkurrencemyndigheder var tirsdag samlet til en orientering om bøden.

Google købte i 2005 Android, som bygger på det gratis styresystem Linux, og som Google derefter videreudviklede. Den første Android-telefon kom på markedet i september 2008. I dag leveres 86 procent af alle nyproducerede smartphones med Android.

EUs undersøgelser viser dog, ifølge Financial Times, at Google har brugt ulovlige metoder til at tvinge mobilproducenterne til at forinstallere flere af Googles tjenester - heriblandt søgemaskinen og internetbrowseren Chrome - som en betingelse for, at telefonerne kan få adgang til Google Play, som er Googles netbutik for gratis og betalte apps, film, bøger m.m.

Både mobilselskaber, som i stort tal står for salget af mobiltelefoner i mange lande, og mobilproducenter fik også betaling for at forinstallere Google-tjenester og ingen af konkurrenternes tjenester, viser EU-Kommissionens undersøgelser. Endelig skal sælgere af mobiltelefoner være blevet forhindret i at sælge telefoner med styresystemer, som bygger videre på Android, der er et opensourceprogram og dermed frit tilgængeligt for programmører.

Krav om Google-ændringer vil være i fokus

Bødens størrelse er ikke det vigtigste, for Google omsatte sidste år for 110,8 milliarder dollars eller 706 milliarder kroner. Interessen vil samle sig om, hvilke krav EU-Kommissionen stiller til Google, og hvordan Google skal ændre sin forretning. Her kan komme krav om, at mobilproducenterne får frihed til at kunne installere de apps, som de selv ønsker at lægge på, og det kan potentielt blive en langt dyrere forretning for Google, som derved kan miste en del af sit indtægtsgrundlag. I januar-marts i år udgjorde annonceindtægter 26,6 milliarder af de 31,3 milliarder dollars, som omsætningen lød på.

Google forsvarer sig med, at EU-Kommissionen har misforstået mobilmarkedet, blandt andet ved ikke også at betragte Apple som en konkurrent til Android. Samtidig siger Google, at det står alle frit for at hente andre programmer end dem, som telefonen kom med fra fabrikken. I mange tilfælde er det dog umuligt for brugeren at afinstallere Googles programmer; de kan højst deaktiveres, så de ikke kører i baggrunden og ikke umiddelbart ses på startskærmen.

Google siger endvidere, at der er nødt til at være visse grundlæggende krav til Android-mobilproducenterne, som ofte lægger egne programmer og apps på telefonen ud over Googles, så det sikres, at Android-systemet fungerer uden problemer på alle telefoner.

Android-sagen er den anden af tre sager mod Google, som EU-Kommissionen behandler. Den tredje sag handler om, hvorvidt Google i strid med god skik forbød konkurrenter fra netsider, som har indbygget Googles søgemaskine, og som får annoncer leveret gennem Googles annoncesystem.