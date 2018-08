Google sporer dig, selv om du slår det fra

Google har helt styr på, hvor du har været - også selv om du tror at have slået fra, at internetgiganten må indsamle oplysningerne. Det gælder, uanset om du bruger Google på en Android- eller en Apple-telefon. Arkivfoto: Iris/Scanpix

Internetgiganten Google registrerer, hvor folk befinder sig, selv om de har bedt om at blive fri. Det rammer potentielt op mod to milliarder Android- og Apple-telefoner, som bruger Googles korttjeneste eller søgemaskine.

Det er det amerikanske nyhedsbureau Associated Press (AP), som afslører, at Google stadig sporer folk, selv om de har slået placeringshistorikken - altså den digitale logbog over, hvor man geografisk har befundet sig - fra.

Forskere på Princeton University bekræfter nyhedsbureauets opdagelse.

Detaljeret afsløring af forskers tur i byen

Google gemmer et øjebliksbillede af, hvor man er, når man f.eks. åbner Google Maps-appen for at finde vej på et kort. De automatiske vejrudsigter, som mange har slået til på deres Android-telefoner, viser også i grove træk, hvor brugeren er. Endelig fastlægger mange søgninger, som intet har med lokationsdata at gøre, på hvilken bredde- og længdegrad brugeren befinder sig, viser undersøgelserne.

AP har kunnet udarbejde et kort, som viser, hvor en forsker fra Princeton University har bevæget sig rundt med en Android-telefon, hvor positionsdata er slået fra. Her følger man ham rundt i New York og kan sågar se adressen, hvor han bor.

For at standse dataindsamlingen skal man nemlig også slå funktionen »Web- og appaktivitet« fra, selv om den ikke omtaler noget med positionsdata. Funktionen er som standard slået til.

Luk faktaboks Udvid faktaboks Sådan standser du Googles dataindsamling Åbn en internetbrowser, og gå til adressen myactivity.google.com.

Klik i venstre spalte på »Administration af aktivitet«.

Slå funktionen »Web- og appaktivitet« fra med skyderen, og sørg for, at der ikke er hak i feltet »Medtag Chrome-historik og aktivitet fra andre websites, apps og enheder, der bruger Google-tjenester«.

Sørg for, at »Placeringshistorik« (nedenunder) også er slået fra.

Vær opmærksom på, at de ændrede indstilling kan begrænse, hvor effektivt f.eks. Googles digitale assistent fungerer. Th.

Politisk røre - Google og Facebook meldt til Datatilsynet

Google mener at have sit på det tørre:

»Der er en række forskellige måder, hvorigennem Google kan bruge placeringen til at forbedre folks oplevelse, heriblandt: Placeringshistorik, Web- og appaktivitet og lokationstjenester på enhederne. Vi giver klare beskrivelser af disse værktøjer og robuste kontrolmuligheder, så folk kan slå dem til eller fra og slette deres historik på ethvert tidspunkt,« skriver internetgiganten i en kommentar til AP.

Google - og andre internetgiganter som Facebook - driver forretning på at vide mest muligt om deres brugere og deres interesser, så de kan sælge særdeles målrettede annoncer.

Afsløringen, som er den seneste i en længere række, hvor det viser sig, at internetgiganterne stadig samler oplysninger ind om folk, selv om de har slået forskellige funktioner fra, har skabt politisk røre i USA. Flere demokratiske folkevalgte kritiserer giganterne for, at de med vilje ikke melder klart ud om mulighederne for at vælge til og fra i privatlivsindstillingerne, så man beskytter sine personlige data, og hvordan man bruger dem.

Det norske forbrugerråd kortlagde i juli i en stor rapport, hvordan Facebook og Google bevidst forsøger at vildlede sine brugere til ikke at sige nej til indsamlingen af personlige data. Rapporten fik det danske Forbrugerrådet Tænk til at melde Facebook og Google til Datatilsynet og Forbrugerombudsmanden for manipulation og vildledning.