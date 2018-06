Google sætter halv mia dollar i kinesisk handelsplatform

Den amerikanske søgemaskinegigant Google har besluttet sig for at investere 550 mio. dollar eller godt 3,5 mia. kr. i den kinesiske e-handelsplatform JD.com, der konkurrerer med ligeledes kinesiske Alibaba.

Det skriver Bloomberg News.

JD.com og Google vil i forbindelse med investeringen udvikle fælles online detailløsninger i Sydøstasien, USA og Europa. Tanken er at udnytte JD.coms evner inden for logistik og supply chain i kombination med Googles teknologievner. JD.com adskiller sig fra Alibaba ved ligesom Amazon at have udviklet en reel logistisk infrastruktur.

Googles moderselskab, Alphabet, planlægger at købe nyudstedte aktier i JD.com til 20,29 dollar per aktie, hvilket svarer til 40,58 dollar per ADS noteret i USA.

I sidste uge annoncerede Google også et samarbejde med franske Carrefour om at sælge dagligvarer online i Frankrig. Til sammen signalerer de to aftaler en stigende interesse fra Googles side i at deltage i e-handelsområdet.

Googles investering i JD.com er også en hån mod hedgefonden Kok Hoi Wong, der i sidste måned gik i kødet på JD og mente, at selskabets markedsværdi på 63 mia. dollar var overdrevet, og at den reelle værdi var langt mindre.

/ritzau/FINANS