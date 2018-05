Google rykker ind på Nørrebro for at sætte fart på digital oprustning

Teknologipagten, der blev præsenteret i april, har som hovedformål at få 20 pct. flere unge over på de såkaldte STEM-uddannelser (teknologi, IT, naturvidenskab og matematik), der står til at blive en mangelvare i en ikke alt for fjern fremtid.

Hvis målsætningen nås, skulle der over de næste ti år blive cirka 10.000 flere uddannede inden for STEM-fag, der blandt andet omfatter ingeniører, dataloger, biostatistikere og elektrikere.

Konkret skal pagten gennemføres i samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og erhvervslivet.