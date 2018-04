Google forsøger at aflive SMSen

SMSen er fortsat populær men rummer en række begrænsninger, som bl.a. Apple og Facebook har forsøgt at omgå gennem deres beskedtjenester. Nu håber Google at kunne levere Android-verdenens pendant - men kommunikationen er ikke krypteret. Arkivfoto: Iris/Scanpix

Google forsøger nu at levere til Android-verdenen, hvad Apple i flere år har gjort med sin beskedtjeneste iMessage: en afløser for de kliniske SMS-beskeder.

Chat er navnet på Googles kommende, egen SMS-tjeneste, som skal give brugere af Android-mobiltelefoner mere avancerede tekstfunktioner à la dem, der findes i Apples iMessage og Facebooks WhatsApp. Chat bliver dog ikke en særlig Google-app men en funktion, som vil virke på Android-telefoners almindelige SMS-app gennem et samarbejde med mobilselskaber over hele verden.

Ingen kryptering af kommunikationen

SMS-beskederne er »ren skrivemaskine« uden mulighed for at gøre andet end blot skrive en tekst. Skal der et billede med, skal man sende en MMS-billedbesked i stedet. Den nye Chat-funktion vil fungere på baggrund af teknikstandarden Rich Communications Services (RCS), hvor man kan sende billeder i høj opløsning, filmklip og animerede GIF-billedfiler, samtidig med at man får besked, når modtageren har åbnet beskeden, og kan se, når modtageren er i færd med at svare.

Hvor al kommunikation i iMessage og WhatsApp er krypteret, altså kodet, så kun afsender og modtager er i stand til at læse og se indholdet, bliver det ikke tilfældet med Chat. Reelt betyder det, at både teleselskaber og myndigheder vil kunne aflytte kommunikationen, som suser gennem internetforbindelsen, hvilket ifølge kritikere harmonerer rigtigt skidt med, at mere og mere kommunikation netop kodes for at sikre privatlivets fred.

RCS er en ny mobilstandard, som den internationale mobilbranches organisation, GSMA, koordinerer, og som dermed vil virke på tværs af alle styresystemer, smartphones og mobilselskaber - hvis mobilselskaberne ellers vælger at gøre deres mobilnet klar til den. GSMA anslår, at omkring 350 millioner inden nytår vil bruge RCS, der har været undervejs siden 2007, og at tallet til næste år vil være det dobbelte, selv om RCS ikke vil fungere på masser af billigere telefoner.

Google neddrosler Allo

Google har gentagne gange - og uden succes - forsøgt at kopiere Apples iMessage, som kun virker mellem Apple-udstyr som iPhone-telefoner og iPad-tablets. Her kan brugerne skrive til hinanden, som om det var en SMS-besked, men stadig have mulighed for at bruge mere end den rene skrivemaskinetekst. iMessage-beskederne sendes over dataforbindelsen, så man bruger af sin datapakke, hvilket kan være dyrt, når man er i udlandet, i modsætning til SMS-beskederne, som er en del af den grundlæggende mobilteknik og derfor ikke sendes over den mobile internetforbindelse.

Hvis en Android-bruger sender en Chat-besked til en telefon, hvor Chat ikke virker, bliver den automatisk omdannet til en klassisk SMS, ganske som Apple gør med iMessage-beskeder til ikke-Apple-brugere.

For to år siden lancerede Google sin app Allo, som på ingen måde er blevet den succes, som internetgiganten havde regnet med. Derfor bliver udviklingen af Allo nu også sat på pause - ifølge internetmediet The Verge betyder pausen, at stort set alle udviklere flyttes over til den nye Chat-funktion.

Android, som Google købte i 2005 og lancerede den første udgave i 2008. I dag er det verdens mest udbredte mobilstyresystem og ligger på 86 procent af alle nyproducerede smartphones i verden, hvor blot omkring 14 procent kommer med Apples iOS. Omkring 55 mobilproducenter bruger Android, hvor SMS-appen, der kan håndtere Chat, allerede ligger på.

SMS, som står for »Short Message Service« (Kort beskedservice), har fungeret siden 1992.