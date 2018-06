Google dømt for at tilsværte skudoffer som kriminel i billedsøgning

Australieren Milorad Trkulja (til højre) har nu opbakning fra landets øverste domstol, som han her står foran, til at fortsætte sin juridiske kamp mod Google for at slippe for at få sit billede vist sammen med lokale kriminelle. Arkivfotos: Pawel Kopczynski, Reuters og Lukas Coch, EPA/Scanpix

Med Australiens højesteret i ryggen kan en australsk mand nu slæbe internetgiganten Google videre i retten, fordi hans billede i Googles billedsøgninger dukker op i sammenhæng med hærdede kriminelle fra den kriminelle underverden.

Milorad Trkulja blev i 2004 skudt i ryggen af en ukendt gerningsmand på en restaurant i den australske storby Melbourne. Når man i en Google-søgning skriver ordene »Melbourne criminal underworld photos« ind, dukker Milorad Trkuljas billede op sammen med en række store, kriminelle navne.

»Jeg vil sagsøge dem, til de stopper«

Australieren vandt i 2012 sin sag mod Google for at sværte hans navn til og blev tilkendt 200.000 australske dollars (omkring 960.000 kroner) i erstatning, men fire år senere ændrede en appeldomstol afgørelsen med begrundelsen, at det ville være umuligt at påvise, at søgningerne faktisk bragte Milorad Trkulja i miskredit.

Den beslutning har Australiens højesteret nu omgjort og samtidig beordret Google til at dække sagens omkostninger.

»Jeg vil sagsøge Google, og jeg vil sagsøge dem, til de stopper. Jeg vil have dem til at blokere mit billede. Jeg er ikke kriminel, jeg har aldrig været involveret, og jeg vil sikre, at disse mennesker ikke ødelægger min familie - jeg har børnebørn,« siger Milorad Trkulja til nyhedsbureauet Associated Press.

Marlon Brando dukker også op

Googles advokater har argumenteret med, at de, der søger, ikke vil forvente, at billederne, som kommer frem, alle sammen viser kriminelle personer. Googles eget logo, filmplakater og billeder af skuespilleren Marlon Brando - titelrolleindehaveren i Francis Ford Coppolas Oscar-vindende »Godfather«-film om mafiabossen, som Brando lægger krop til - dukker op i samme søgning.

Højesteret mener imidlertid, at - bortset fra de kendte filmansigter - vil nogen forledes til at tro, at de øvrige billeder af relativt ukendte mennesker vil vise folk, der har tilknytning til kriminalitet eller undervedenen.

Google har endnu ikke kommenteret dommen, som faldt onsdag.