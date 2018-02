Fusioneret TDC vil få nyt navn og brand

TDC og MTG fusionerer og bliver til et nyt selvstændigt selskab.

København. Når TDC og MTG Nordics går sammen, vil det ske som et nyt selskab og et nyt brand.

Det fremgår af materiale udleveret til pressemødet omkring fusionen.

Selskabet vil være ejet 28 procent af MTG's aktionærer og 72 procent af TDC nuværende ejere.

»Vi skaber noget, der i sandhed er helt nyt. En kombination af indhold og internet og tv.«

»Kombinationen vil få et nyt brand. Det er Europas første af sin slags,« siger administrerende direktør for TDC Pernille Erenbjerg på pressemødet.

Sammen med chefen for MTG Nordics, Anders Jensen, præsenterer hun, hvad de to selskaber skal blive til, når de er lagt sammen.

»Det strategiske rationale er, at vi mener, at vores selskaber komplimenterer hinanden virkelig godt.«

»Vi vil have en enormt komplet samling af indhold. Sport som Champions League, tv og film.«

»Og meget vigtigt vil vi have størrelsen til at fortsætte med at investere i nordisk drama og lokalt indhold,« siger Pernille Erenbjerg.

De to brands TDC og Yousee vil ikke forsvinde, men samlingen af de to selskaber vil få et nyt navn og brand.

»Konteksten for alt det her er, at mængden af video, der bliver set, stiger med tocifrede vækstrater. Det skal vi nyde godt af,« siger Pernille Erenbjerg.

Det to selskaber kan ikke præcist melde ud, hvad fremtiden skal byde på.

Men sammenlægningen skal give dem muligheden for at spille en betydende rolle på fremtidens mediemarked.

»Vi arbejder med mange idéer lige nu. På længere sigt er vores vision en premium app-service. Vi tror, at fremtiden vil være mindre afhængig af bokse og tv-pakker,« siger Pernille Erenbjerg.